ドジャース・大谷翔平投手（３１）の快投が一瞬にして水泡と化した。１６日（日本時間１７日）の本拠地フィリーズ戦は先発の大谷が５回まで無安打無失点の完ぺきな投球を披露。４―０と勝利投手の権利を持ってベンチに下がり、笑顔も見せていた。しかし、２番手でマウンドに上がった左腕のロブレスキが一死満塁からハーパーに２点適時打を許すと、続くマーシュに逆転の３ランを被弾。まさかの５連打を浴びて試合を壊し、大谷の２勝目を消してしまった。

試合はドジャースが８回に大谷の５０号などで同点に追いつくも、９回に今度はトライネンが３失点。リリーフ陣の２度の炎上で連夜の屈辱的逆転負けを喫した。

試合後のロブレスキは「シングルヒットを何本か許したけど、明らかにホームランが…今日一番ひどい投球だった。スライダーを高く浮かせてしまった。もっと沈めるか、コースから外すべきだった。僕の役目はゼロを並べること。今日はそれができなかった。最悪だよ。でも人生ってそういうもんだろ。逆境をどう乗り越えていくかがすべてだ」と米メディア「スポーツネットＬＡ」などに冷静に振り返り、大谷ついては「相変わらず最高な投球だったよ」と話した。

ブルペン陣の不安を露呈する試合が続くが「僕らはどんな状況で信じ合っている。確かにつらいけど、ここから学ぶことはたくさんある。不調が続くけど、きっとこの経験が僕らを成長させてくれると思う」と前を向いた。