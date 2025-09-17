シティコネクション、本日21時より「東京ゲームショウ2025」出展情報を紹介する生放送を配信 特設サイトもオープン
9月25日〜28日にかけて幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」に関して、シティコネクションが特設サイトをオープン。本日21時からYouTubeにて出展内容を紹介する生放送も配信される。
【写真】20周年を記念した特設コーナーも登場（ほか4枚）
ブースでは『R-Type Delta: HD Boosted』、『RUSHING BEAT X: Return Of Brawl Brothers』、『まものろKAI！〜まもるクンは呪われてしまった！〜』、『ファイナルフォーメーション』などが出展され、それぞれのタイトルを試遊すると豪華なノベルティがもらえる。さらに、9月24日に情報解禁予定のシークレットタイトルも最速プレイアブル出展予定。
そのほか、シティコネクション設立20周年を記念した特設コーナーも登場し、フォトスポット、各界の著名人によるエッセイ＆コミック展示、参加型イベントの開催などを予定しているとのこと。
また、本日21時からは、シティコネクションYouTubeチャンネルにて、TGS出展内容をより詳しく紹介する生放送を配信。これらの情報は、本日オープンした特設サイトでも確認可能だ。
【写真】20周年を記念した特設コーナーも登場（ほか4枚）
ブースでは『R-Type Delta: HD Boosted』、『RUSHING BEAT X: Return Of Brawl Brothers』、『まものろKAI！〜まもるクンは呪われてしまった！〜』、『ファイナルフォーメーション』などが出展され、それぞれのタイトルを試遊すると豪華なノベルティがもらえる。さらに、9月24日に情報解禁予定のシークレットタイトルも最速プレイアブル出展予定。
そのほか、シティコネクション設立20周年を記念した特設コーナーも登場し、フォトスポット、各界の著名人によるエッセイ＆コミック展示、参加型イベントの開催などを予定しているとのこと。
また、本日21時からは、シティコネクションYouTubeチャンネルにて、TGS出展内容をより詳しく紹介する生放送を配信。これらの情報は、本日オープンした特設サイトでも確認可能だ。