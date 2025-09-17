レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、イメチェン姿披露「昔は緑とか水色とかおれんじとかレインボーとか毎月冒険してた」
【モデルプレス＝2025/09/17】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が9月17日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】レイザーラモンHGの妻、派手髪姿披露
住谷は「髪の毛にベビーピンク注入ーそして10cm切ったよ」とつづり、新ヘアスタイルを公開。ピンクにカラーリングし、髪の毛をカールさせた姿を披露した。さらに、「昔は緑とか水色とかおれんじとかレインボーとか毎月冒険してた」と過去を振り返り、「もはやこれは黒髪デス」とユーモアを交えて表現している。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ似合ってる」「可愛すぎる」「お人形さんみたい」「奇跡の美しさ」「どんな髪色も似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
