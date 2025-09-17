『バーチャファイター5 R.E.V.O. World Stage』、「東京ゲームショウ2025」出展内容が公開 歌広場淳ら豪華ゲスト出演のスペシャル対戦ステージも実施
9月25日〜9月28日まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」のセガ／アトラスブースにて3D格闘ゲーム『バーチャファイター5 R.E.V.O. World Stage』が出展決定した。
【写真】試遊でもらえる「バーチャファイター」シリーズロゴステッカー
同ブースでは、大人気3D格闘ゲーム「バーチャファイター」シリーズの最新作である本作をいち早く体験可能。世界各地で開催される大会を舞台に、数々の強豪と戦い抜く1人用の新モード「World Stage」や、オフラインバーサスによる対戦プレイを楽しめる。また、体験した人には、記念品として「『バーチャファイター』シリーズロゴステッカー（黒、白）」をプレゼント。ブース周辺では「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stageうちわ」を配布予定だ。
さらに、一般公開日の9月28日10時15分からは、セガ／アトラスブースの特設ステージにて、『バーチャファイター5 R.E.V.O. World Stage 3on3』を開催。プロゲーマー・板橋ザンギエフや、格闘ゲーム好きタレント・歌広場淳ら豪華ゲストによる3on3形式のエキシビションマッチを、「バーチャファイター」イベントでおなじみのセクシー齋藤の実況でお届け。本ステージの模様はセガ公式YouTubeチャンネルにて生配信を予定しているので、現地に行けない人もオンラインで楽しめる。
