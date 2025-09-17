高岡早紀、大胆スリットドレスで美脚披露「美しい」「何でも着こなせてすごい」
【モデルプレス＝2025/09/17】女優の高岡早紀が16日、自身のInstagramを更新。大胆なスリットが入ったドレスから美脚を披露した。
【写真】高岡早紀、大胆スリットドレスから美脚披露
高岡は「今夜は某所でクローズドパーティ。最強メンバーでライブしたよー」とコメントし、メタリックなゴールドのドレス姿を披露。スリットが大きく入っており、美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「ドレス似合ってる」「美しい」「スタイル抜群」「何でも着こなせてすごい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
