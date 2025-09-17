平田侑希（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/17】AKB48の平田侑希が16日、自身のInstagramを更新。ノースリーブドレス姿の撮影オフショットを公開し、反響が寄せられている。

【写真】AKB48人気メンバー、大人の魅力あふれるノースリーブ姿

◆平田侑希「大人っぽい〜？」白いノースリーブ姿披露


平田は「AKB48 20th Anniversary Book オフショット」として撮影の舞台裏を公開。「大人っぽい〜？」と問いかけながら、白いノースリーブドレス姿で窓辺に座った上品なポーズを披露している。

この投稿に、ファンからは「ドキッとした」「天才的に綺麗」「大人っぽくて素敵」「美しい」「可愛すぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

