AKB48平田侑希、ノースリーブ姿で大人の魅力アピール「ドキッとした」「天才的に綺麗」とファン釘付け
【モデルプレス＝2025/09/17】AKB48の平田侑希が16日、自身のInstagramを更新。ノースリーブドレス姿の撮影オフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】AKB48人気メンバー、大人の魅力あふれるノースリーブ姿
平田は「AKB48 20th Anniversary Book オフショット」として撮影の舞台裏を公開。「大人っぽい〜？」と問いかけながら、白いノースリーブドレス姿で窓辺に座った上品なポーズを披露している。
この投稿に、ファンからは「ドキッとした」「天才的に綺麗」「大人っぽくて素敵」「美しい」「可愛すぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
