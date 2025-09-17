安田美沙子、背中開きトップスで肌見せ「スタイル抜群」「綺麗すぎる」
【モデルプレス＝2025/09/17】タレントの安田美沙子が16日、自身のInstagramを更新。背中が開いたトップスを着こなした姿を披露した。
【写真】安田美沙子、背中開きトップスで肌見せ
安田は「いつかの背中開き服 ワンショルダーでした」とつづり、背中が開いたトップスにサロペットを合わせたブラックコーディネートを披露。「結局、黒ばっかり着てしまう。。。秋っぽい服も着たくなるけど、まだまだ暑い」とコメントしている。
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎる」「黒が似合ってる」「スタイル抜群」「何でも似合う」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安田美沙子、背中開きトップス姿披露
