千葉県競馬組合、ホッカイドウ競馬、ＪＢＣ実行委員会は１７日、１１月３日（月・祝）に開催されるダート競馬の祭典「ＪＢＣ」に向け、ももいろクローバーＺの百田夏菜子が出演する新ＣＭ「ＢＲＥＥＤＥＲ」篇の放映を開始した。

今年で７５周年を迎える船橋競馬場は、３月３１日に全面リニューアルを経てグランドオープン。新しくなった船橋競馬場と門別競馬場で開催されるＪＢＣ競走に、陰で支えるブリーダー（生産者）の熱い思いを百田が光と影が織りなす空間のなか、ストーリーテラーとしてして凜々しく伝える。

百田は「ブリーダーの方々に寄り添い、普段は表に出ない努力や愛情を見てくださる方にお届けできたらという思いで臨みました。生産者の方々の背景などをストーリーテラーとして演じながら、気持ちがじんとしました」と撮影を振り返る。

ＣＭではＪＢＣ競走がブリーダー主導のレースであるという原点を意識した内容になっている。自身の原点については「やっぱりライブだと思います。『ももいろクローバーＺ』というグループは路上ライブから始まり、活動の中で、どこでもステージになるということを学び、力になっていると思います」と熱く語った。