　NHKは17日、『第76回NHK紅白歌合戦』をNHKホールで12月31日に開催すると発表した。

　昨年は、有吉弘行、橋本環奈、伊藤沙莉、鈴木奈穂子アナウンサーが司会を務めた。朝ドラの前期後期主人公が司会としてそろい踏みとなるのは、紅白史上初。有吉が紅白歌合戦で司会を務めるのは、去年に引き続き2回目となった。

　白組が2年ぶりに優勝。これで紅組34勝、白組41勝となった。白組のトリを務めた福山雅治は「悲願です！ありがとうございます！」と歓喜していた。

■『第76回NHK紅白歌合戦』
開催日
2025年12月31日（水）

会場
NHKホール（東京都渋谷区）

放送予定
2025年12月31日（水）午後7時20分〜11時45分＜総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1＞
前半　午後7時20分〜8時55分
後半　午後9時00分〜11時45分
※nhk one（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定

出場者
決定次第、放送やホームページなどで報告。

観覧募集
入場無料。10月2日（木）午前11時からWEBによる募集開始予定。※10月16日（木）午後11時59分締め切り（予定）。募集方法など詳細は、10月2日（木）午前11時以降、NHKホームページ(http://nhk.jp/event)で発表する。