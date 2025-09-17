NHK『紅白歌合戦』今年もNHKホールで有観客開催【観覧募集など詳細】
NHKは17日、『第76回NHK紅白歌合戦』をNHKホールで12月31日に開催すると発表した。
【写真】昨年司会を務めた有吉弘行、橋本環奈、伊藤沙莉のソロショット
昨年は、有吉弘行、橋本環奈、伊藤沙莉、鈴木奈穂子アナウンサーが司会を務めた。朝ドラの前期後期主人公が司会としてそろい踏みとなるのは、紅白史上初。有吉が紅白歌合戦で司会を務めるのは、去年に引き続き2回目となった。
白組が2年ぶりに優勝。これで紅組34勝、白組41勝となった。白組のトリを務めた福山雅治は「悲願です！ありがとうございます！」と歓喜していた。
■『第76回NHK紅白歌合戦』
開催日
2025年12月31日（水）
会場
NHKホール（東京都渋谷区）
放送予定
2025年12月31日（水）午後7時20分〜11時45分＜総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1＞
前半 午後7時20分〜8時55分
後半 午後9時00分〜11時45分
※nhk one（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定
出場者
決定次第、放送やホームページなどで報告。
観覧募集
入場無料。10月2日（木）午前11時からWEBによる募集開始予定。※10月16日（木）午後11時59分締め切り（予定）。募集方法など詳細は、10月2日（木）午前11時以降、NHKホームページ(http://nhk.jp/event)で発表する。
