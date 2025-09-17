松村北斗、幼少期役の俳優の緊張ぶりにほほ笑み 大ファンと聞き照れ隠し「違うっぽいです」
SixTONESの松村北斗（30）が17日、都内で行われた実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）完成報披露試写会に登壇した。この日は自身の小学生時代を演じた上田悠斗（11）も参加。主人公である“W貴樹”がほほえましいやり取りをみせた。
今作は『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（19年）、『すずめの戸締まり』（22年）など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠氏によって07年に公開された劇場アニメーションをもとに、主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を描く。
この日は、高畑充希（33）、森七菜（24）、青木紬（24）、木竜麻生（31）、、白山乃愛（13）、宮崎あおい（崎＝たつさき／39）、吉岡秀隆（55）、奥山由之監督（34）、原作・新海誠（52）も登場。
ズラリと並んだキャストを前に上田は「初めてのこういう舞台で、初めての映画なので緊張しています」とガチガチ。素直に「こわい」と明かす上田に松村は「こわいよな。こんなにいっぱいいたら（笑）」と気遣った。
一方で撮影は「楽しく出来ました」という上田が松村の大ファンと聞かされると松村は「違うっぽいです」と訂正。上田が「違くない」とすれば「照れくさくて違うってことにしちゃった。好きでいてくれるの？」と松村が確認すると「はい」と一生懸命に答え、会場をほっこりさせていた。
