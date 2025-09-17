SUPER EIGHT横山裕の「大阪・此花区観光アンバサダー」就任経緯 横山英幸大阪市長が明らかに…「W横山」も話題
SUPER EIGHT・横山裕が、地元の大阪・此花区観光アンバサダーに就任することが16日、発表された。これを記念した「ギネス世界記録挑戦イベント」が、10月25日に此花区の舞洲バーベキューパークで開催される。
【番組カット】美味しそう！浜田雅功と共に思い出のお好み焼きを囲む横山裕
この就任の経緯について、大阪市の横山英幸市長が17日、自身のXを通じて、「昨年12月 ごぶごぶでのご発言からお声がけさせて頂き晴れて大阪市此花区の観光アンバサダーへご就任頂くことがかないました！」と明らかにした。
横山裕は、2024年12月放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』に出演し、浜田雅功とともに地元・此花区をめぐった。
「〜この街大阪此花やっぱ好きやねん〜横山裕の地元・此花巡り」と題したロケで、浜田が「こんだけ此花を紹介するということは、観光大使的なことやっているの？」と聞くと、横山裕は「いや全然なんにもさせてもらってないです。まぁまぁ売れたと思っているんですけど」と答え、勝手に此花区PR大使を名乗るという内容だった。
これに横山市長が反応した形となり、ファンからは「横山繋がりもありますもんね笑」「W横山さんの共演を願っていたので、嬉しいです」「此花区盛り上げて行きましょ〜」など、多数の声が寄せられている。
