女優の水沢アキ（70）が17日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。不動産投資で多額の負債を抱えていたことを明かした。

38歳での離婚後、不動産を「いっぱい買いまくった」という水沢。「凄く良かったんですけどバブルが弾けちゃって。買った値段の4分の1とかに下がってしまって。でも借りた銀行ローンはそのままで…」と語り、MCの「ハライチ」澤部佑から「いくらですか？」と問われて「6億5000万借りて、2億利息、そんな時代」と明かした。

「おかげさまで仕事はありました。ギャラの単価は安くなりましたけどものすごい頑張って、離婚してるからシングルマザーで育てて。私はたまたま東京生まれで実家が近いので子供を預けて働きまくりましたね」と回想。さらにローンを「11年で返した」と明かすとスタジオは「11年で6億5000万！？」と驚きの声に包まれた。

水沢は「3分の1、4分の1になっても家を絶対に売っちゃダメ、持ってるの。それで賃貸の家賃収入でローンを返済していく。あとは繰り上げ返済。ちょっと貯まるとどんどん（返す）」と熱弁。「ハワイとかロスにも持っていてさすがにそっちは売っちゃったんですよ。この間ハワイ行ったら今（価値が）6億くらいになってる。持っとけば良かった〜」と語っていた。