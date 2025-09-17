¥É·³»Ø´ø´±¡¡50¹æ¤è¤ê¤âÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎPS¤Ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ø¤Î¼ÁÌä½¸Ãæ¡¡³°Ìî¼éÈ÷¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ë¤â´¶¼Õ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¨¡9¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯9·î16Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î2Ç¯Ï¢Â³50ËÜ¤È¤Ê¤ë50¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïµß±ç¿Ø¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ìÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÂçÃ«¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µß±çµ¯ÍÑ¤µ¤é¤Ë¤Ï³°Ìî¼éÈ÷¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï50¹æ¤Î¼ÁÌä¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤Ï»³ËÜÍ³¿¤ä¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¥¹¥Í¥ë¤ÈÆ¬¿ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µß±ç¿Ø¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Î¤è¤¦¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÃ«¤ò¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ê¤Éµß±çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»î¹ç¸å¤ÎÂçÃ«¤Ë¼ÁÌä¤¬µÚ¤Ö¤È¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÅöÁ³¡¢¤½¤ÎÏÃ¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È10·î¤Ë¸þ¤±¤ÆµÄÏÀ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤³¤Ç¤â¡È¹Ô¤±¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤½¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤Ã¤Æ¤Î¤ò¤Þ¤º¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é³°Ìî¤â¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¹Ô¤¯¤Ã¤Æ»ö¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤È³°Ìî¼éÈ÷¤Ë½¢¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³°Ìî¼éÈ÷¤â¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤âÂçÃ«¤Îº£¸å¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤¬º£¸å¤ÎÂçÃ«¤Îµ¯ÍÑË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼óÇ¾¿Ø¤ÈæÆÊ¿¤ò´Þ¤á¤¿Á´°÷¤Ç¡È¾¯¤·±ä¤Ð¤½¤¦¡É¤È¤¤¤¦¹ç°Õ¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÌ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£Ìë¤Ï5²ó¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£·ò¹¯¾å¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌîµåÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÄÉ²Ã¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤À¡£Èà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÍèÇ¯¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ·ò¹¯ÌÌ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡PS¤Ç6²ó¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Èà¼«¿È¤Î°Õ¸«¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂç¤¤Ê½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï»öÁ°¤ËÁ´°÷¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÉé²Ù¤ä¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£10ÆüÁ°¤Ë3²ó¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤òÅê¤²¤¿¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¼¡¤Ï6²ó¤ÈÃ±½ã¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µÄÏÀ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¬¡Èº£¡¢¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡É¤È¹Í¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤ÀÁª¼ê¤Ï¾ï¤Ë¡È¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¡É¤È»×¤¦¤â¤Î¤À¡£º£Ç¯¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½ÑÌÀ¤±1Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÏÈó¾ï¤Ë¿µ½Å¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢º£Æü¤³¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡È¤â¤Ã¤ÈÅê¤²¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²æ¡¹¤Ï¿µ½Å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿µ½Å¤ËÂÎÄ´¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¿À®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡PS¤Ç6²ó¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö6²ó¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢7²ó¤ä8²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç5²ó¤ÏÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÎÄ´ÌÌ¤ÇÌäÂê¤Ê¤±¤ì¤Ð6²ó¤Þ¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£°å»Õ¤Î°Õ¸«¤¬ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ·×²è¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÆþ¤ì¤Ð¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢´ðËÜ¤Ï°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬PS¤Ç³°Ìî¤ò¼é¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤Ç¤â¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤Ï°ìÅÙ¤â³°Ìî¤Î¥Õ¥é¥¤¤òÊá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¹ßÈÄ¸å¤âDH¤È¤·¤Æ»Ä¤ì¤ë¡ÖÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢µß±çÅê¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢¹ßÈÄ¸å¤ËDH¤È¤·¤Æ¤Ï»Ä¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢³°Ìî¤Ê¤É¼éÈ÷¤Ë½¢¤±¤ÐÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÂçÃ«¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ï1¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë·×62»î¹ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î21Ç¯¤Ë7»î¹ç¤Ç³°Ìî¼éÈ÷¤ò·Ð¸³¡£±¦Íã¤¬6»î¹ç¤Ç¡¢º¸Íã¤Ï1»î¹ç¤Ç¼éÈ÷µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£