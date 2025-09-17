内外装デザイン刷新に反響集まる！

レクサスは2025年9月9日、ブランドを代表するスポーツセダン「IS」の新型モデルを世界初公開しました。

発売は2026年初頭から順次各地域で開始される予定とし、その進化にネット上では多くの反響が集まっています。

内外装デザイン大刷新に反響集まる！

【画像】超カッコイイ！ これがレクサス新型「“FR”スポーティセダン」です！（30枚以上）

ISの歴史は1999年に遡ります。日本市場では「アルテッツァ」として登場し、欧州市場では「IS」の名で展開されました。

コンパクトなボディと後輪駆動レイアウトの組み合わせにより、「操る楽しさ」を前面に打ち出した初代モデルは、瞬く間に若い世代やドライビングを楽しむ層から高い支持を獲得しました。

今回の新型モデルでは、開発テーマとして「熟成（Maturation）」が掲げられました。

単なるモデルチェンジではなく、ドライバーとクルマの対話をさらに深めることを目指したといいます。

ボディサイズは全長4720mm（従来比＋10mm拡大）×全幅1840mm×全高1435mm-1440mmを確保。

低重心かつワイドなスタンスを維持しながら、フロントフェイスは新デザインのスピンドルグリルを中心に精悍さと力強さを強調しています。

F SPORTグレードには新形状のリアスポイラーが装備され、空力性能の向上にも寄与しています。

足元は18インチまたは19インチアルミホイールを採用し、ボディカラーは新色「ニュートリノグレー」を含む全8色が設定されました。

インテリアも大きく刷新されました。全車に12.3インチのタッチ式センターディスプレイとフル液晶メーターを標準装備し、視認性と操作性を高めています。

また、自然素材を活用した新開発の「Forged bamboo」がコンソールやスタートスイッチベゼルに採用され、サステナブルかつ個性的な質感を演出しています。

新色「プロミネンス」のインテリアカラーは、太陽の紅炎を思わせる深みのある赤調で、スポーティかつ鮮烈な空間を生み出しています。

走行性能も進化しました。電動パワーステアリングはラック平行式へと刷新され、リニアで自然な操舵フィールを実現しています。

新採用の可変ギア比によって、ワインディングロードから高速道路まで安定したハンドリングを提供します。

さらに、リニアソレノイド式アクチュエーターを備えたサスペンションは、路面からの衝撃を効果的に抑えつつ、フラットで快適な乗り心地を実現しています。

安全性能では「Lexus Safety System＋」が進化し、歩行者や自転車への対応範囲を拡大しました。

交差点での対向車注意喚起やフロントクロストラフィックアラート、ドライバーモニターとの連携機能も追加されています。

さらに、高度運転支援システム「アドバンストドライブ」では高速道路でのハンズオフ走行支援が可能となり、渋滞時の負担軽減にも寄与します。

OTAによるソフトウェアアップデートに対応している点も、最新モデルらしい魅力です。

パワートレインはハイブリッド仕様の「IS300h」と、3.5リッターV6ガソリンエンジンを搭載する「IS350」の2種類が用意されています。

駆動方式はFRに加えてIS350にはAWDも設定。日本市場ではIS300hのみが導入される予定で、グレードは標準仕様のほか「Version.L」、そしてスポーツ志向の「F SPORT」が展開されます。

そんな新型ISに対してネット上では「フロントフェイスが旧型よりもカッコよくなった」「内装も最新の装いになってイイね」「これならBMWやメルセデスのライバルとも十分に競えるのでは」といったコメントが多く寄せられており、新型ISへの期待は非常に高まっています。

一方で「少し前の『カムリ』とか『マークX』にも似ている」といった過去のモデルと照らし合わせる声や、「日本市場でハイブリッドのみというのは残念」「ついにV8なくなって悲しい…残してほしかった」「AWDモデルも導入して欲しい」など、国内導入予定のグレード展開について意見するユーザーも見られました。