日向坂46松田好花、制服＆裸足で海楽しむ写真公開「可愛すぎて心が洗われた」「一緒に青春したい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/17】日向坂46の松田好花が16日、自身のInstagramを更新。海辺での制服姿ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】松田好花、素脚輝く制服姿
松田は「日向坂46スマホゲーム『ひなこい』がリニューアルされました」とゲームの宣伝を兼ねて投稿。「リニューアルされたひなこいも楽しんでくださいっ」と呼びかけ、水色のスカートを合わせた爽やかな制服を着こなし裸足で海辺を散歩する姿や横顔ショットなどを公開している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて心が洗われた」「一緒に青春したい」「制服似合ってる」「爽やか」「横顔が最高に綺麗」「見惚れた」といった声が上がっている。（modelpress編集部
【Not Sponsored 記事】
