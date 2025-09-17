元尼神インター誠子、“今夏最後”の手料理披露「丁寧な食事」「季節の変化感じる」の声
【モデルプレス＝2025/09/17】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が16日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】誠子「健康的」と話題の手料理
誠子は「今夏、最後のゴーヤチャンプル」とつづり、食卓の写真を公開。ゴーヤチャンプルや鰤の煮付、茄子ししとう焼き浸しなど、季節を感じる手料理を披露している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「丁寧な食事で素敵」「季節の変化を感じるね」「料理上手で尊敬」「レシピが知りたい」「健康的な食卓」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆誠子、季節を感じる手料理公開
