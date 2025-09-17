松本潤、嵐ラストツアーへの心境 今後のビジョン語る「チャレンジしたい」
【モデルプレス＝2025/09/17】嵐の松本潤が、9月17日放送の日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5：50〜9：00）にVTR出演。嵐のラストツアーに向けての心境や今後のビジョンについて語った。
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
5月6日、ファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」にて、2026年春頃に行うコンサートをもって活動を終了することを発表した嵐。ラストツアーを控える心境について、松本は「嵐のライブを発表させていただいたので、そこをまずしっかり来年やれたらなと思っていますし、それを経て何をやるのかは、自分がそうなってみないと分からないと思うので」と語った。
また、今後のビジョンについて尋ねられると「今僕がやりたいことは畑とか野菜を作ることに興味があるので、これからは農業男子になっていこうと思います」とコメント。松本は「急にでもないんですけど庭で畑を作って、自分の家で野菜を食べてっていうことをやった経験が全然なくて、この間畑に遊びに行った時にそういう体験をしたらやっぱり楽しいし、自分でもやってみたいと思ったので、チャレンジしたいなと思います」と農業に興味を持ったきっかけを明かした。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
◆松本潤、嵐ラストツアーへの心境を明かす
5月6日、ファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」にて、2026年春頃に行うコンサートをもって活動を終了することを発表した嵐。ラストツアーを控える心境について、松本は「嵐のライブを発表させていただいたので、そこをまずしっかり来年やれたらなと思っていますし、それを経て何をやるのかは、自分がそうなってみないと分からないと思うので」と語った。
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】