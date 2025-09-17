timelesz・松島聡が表紙を飾る『anan2464号』が9月24日（水）にマガジンハウスから発売される。

【画像】新生timeleszファーストツアーの様子

今号はエンタメからスポーツまで、あらゆる“応援”について注目した、「応援の流儀」特集。その表紙に、10月クールのドラマで地上波初主演を果たすtimelesz・松島聡が満を持して、ソロ初登場。やわらかな雰囲気ととびきりに癒される笑顔、そしてファンを想いアイドルとしての高みを目指し続ける、プロフェッショナルな姿勢。多くの人をときめかす松島の魅力とは。激動のデビュー当初から、Sexy Zone時代、休養期間そしてtimeleszとしての新たな旅路、現在地とこれから。真摯な言葉で語った1万字超ロングインタビューと共に、“アイドル・松島聡”の珠玉のグラビアを掲載。

1つ目のテーマは、ファンの原動力である圧倒的なる“ときめき”。柔らかであたたかいパーソナリティをイメージする人も多い中、実はステージに上がると一変、妖艶で最高にセクシーなダンスや佇まいを披露している松島。モノトーンのレオパード風のとろみのあるリボンタイシャツにブラックのパンツ姿で、シルバーのベルベットに寝転んだり、アンバーな雰囲気のライトに照らされ撮影された。2つ目は、レザーのベストとハーフパンツのスポーティなテイストの衣装で登場。時折モノクロカットも挟み、ライブ感溢れる姿は“ありのままでいることの肯定感”を感じさせるグラビアとなった。3つ目は、ぬいぐるみのようなキャメルカラーのボアコートが最高にキュートな“寄り添い”の世界。とびきりの“聡ちゃんスマイル”に注目だ。

インタビューでは、松島の持つ、優しさと強さの秘密に迫る。新メンバーオーディション企画「timelesz project」で見せた、寄り添う言葉、時に厳しい指導、プライドを持つアイドルという姿勢は、多くの人の心に響かせた。それはかつて自分自身もアイドルのファンだったこと、そして多くのファンの言葉に励まされていた経験がある松島だからこそのもの。語ったのは、短いジュニア期間からのデビュー、ユニット時代、そして休養期間からtimeleszとして新たに始まった旅、表現者としてのこれから。その全ての瞬間に“人間・松島聡”の魅力が詰まったインタビューとなった。

©︎anan/マガジンハウス

（文＝リアルサウンド ブック編集部）