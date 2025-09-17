TBS石井大裕アナウンサー（40）が17日、同局系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。世界陸上男子110メートル障害で5位入賞となった村竹ラシッド（23）へのインタビューを振り返った。

村竹は決勝後のインタビューで「何が足りなかったんだろうな。何が今まで間違っていたんだろう」と悔し涙。涙する村竹の肩に手を置き「村竹選手は日本の宝です」と声をかけた石井アナの姿も話題になった。

MCの恵俊彰から「あそこで迎える一言目は難しかったでしょう」と聞かれると、石井アナは「いえいえ」としつつ「世界の5番ですから。すごいことですし」と改めて村竹をたたえた。

海外の大会を含め、これまで村竹の取材を続けており「いろんな村竹選手を見せていただいた。本当に努力している姿。学生時代から世界で自分は勝つんだと。それだけを思ってトレーニングしている」と紹介。練習で学生に負けることもあったが、その理由について「いろんなチャレンジをして、いろんな努力をしている過程だから。でもその時はご自身の中でフラストレーションもたまるだろうし、うまくいかない自分にも腹が立つだろうし。いろんな経験をされていると知っていたので」と努力を振り返り、「僕は本当に感謝しかないです」と語った。

石井アナは村竹の姿に「私自身も努力していかなきゃいけないなとか頑張らなきゃいけないなとか、いろんな感情をもらいました」と話していた。