ド・ギョンス、K-POPバーチャルアイドル・PLAVEが表紙に『韓流ぴあ』25年11月号

ド・ギョンスとK-POPバーチャルアイドル・PLAVEが表紙を飾る『韓流ぴあ』25年11月号（ぴあ株式会社）が9月22日に発売される。

【写真】『韓流ぴあ』25年11月号表紙を見る

2年半ぶりに表紙（通常版）を飾るド・ギョンス。10月3日から公開される主演映画『シークレット・メロディ』や6月にリリースした初のソロフルアルバム『BLISS』について話を聞いた。また映画公開直前の9月25日には「韓流ぴあpresents ド・ギョンス主演『シークレット・メロディ』上映会 古家正亨と語るシークレットナイト」の開催される。

本誌オリジナルの撮り下ろしで表紙（増刊特別版）に初登場したのはK-POPバーチャルアイドル・PLAVE。初取材となった今号ではメンバー5人それぞれの魅力に迫るQ＆Aや、6月にJP 1ST SINGLE『かくれんぼ』でデビューした際のリアルな思い。そして11月のワールドツアーの日本公演への意気込みなどを語った。

作詞・作曲・振り付けなどを手掛けるセルフプロデュースグループの彼らによる作品解説も収録。綴じ込み特典のA5サイズステッカー（団体、ソロカット）に、HMV・タワーレコード・海外書店等ではインスタントフォト風PHOTOCARD（共通絵柄で団体カット1枚）の特典が用意されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）