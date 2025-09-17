劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の新規描き下ろしイラストを使用したアニメイトの新商品が2025年9月19日に発売される。また同日より「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念フェア in アニメイト」が開催されることが発表された。

『チェンソーマン』は「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の藤本タツキによる漫画作品。シリーズ累計発行部数は3,000万部を突破。2022年に放送されたTVアニメは、国内だけでなく200ヶ国以上の国と地域で配信されている。

2025年9月19日にはエピソード「レゼ篇」をフィーチャーした、本作初となる映画が全国公開。そんな本作より、デンジやレゼたち6人の新規描き下ろしイラスト＆描き起こしモチーフを使用した「アクリルスタンド」や「トレーディングクリアカード」、「キャラバッジコレクション」や「メタルキーホルダー」などの新商品が登場。

また全国アニメイト・アニメイト通販では、9月19日から10月13日まで「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念フェア in アニメイト」を開催。期間中に『チェンソーマン』関連商品を購入・予約すると特典「イラストカード（全6種）」がプレゼントされるほか、フェア条件達成時にレジにて「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」の劇場半券を提示すると特典を追加でもう1枚プレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）