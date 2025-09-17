お笑い芸人の有吉弘行による新刊『有吉メモ』が、2025年10月15日（水）に双葉社から発売される。

【画像】有吉弘行の「心のおもらし」ステッカー

テレビやラジオでの発言でも知られる有吉が、日常で思いついた言葉や考えを書き留めたメモをまとめた一冊となっている。書籍には、「個性は自己主張。」「カフェで打ち合わせしてる人、情報漏洩すごいよ。」「枕は一生自分に合うものはない。」といった、有吉ならではの視点を切り取った短文が多数収録されている。社会や人間関係、日常生活を題材にした言葉が中心で、率直かつユーモラスな観察眼が特徴だ。

また本書は、単なる言葉集にとどまらず、読者自身が自由に書き込める“オリジナルメモ帳”としても使用できる仕様となっている。日記のように日々を記録するほか、気づいたことをメモとして残すなど、実用的な使い方も想定されている。出版社によれば「有吉の言葉を楽しみながら、自分だけの一冊を作り上げることができる」のが本書の特徴だという。

装丁には、有吉をイメージした顔のイラストが中央に描かれている。シニカルな目線を感じさせる一方で、柔らかい表情も併せ持ち、書籍の内容を象徴するデザインとなっている。双葉社は本書について、「有吉弘行の思考の断片を楽しむと同時に、読者自身の記録としても活用できる、これまでにない一冊」と説明している。芸人による書籍の出版はこれまでも行われてきたが、書き込み式のメモ帳として展開される点は珍しく、発売後の反響が注目される。

限定店舗では購入者特典として限定ステッカーをプレゼント。ステッカーは、有吉メモの中の一部を有吉が直筆で書かれた貴重なもの。文言はシークレットとなっている。

■有吉弘行 コメント（「はじめに」より）「メモすることで私は怒りが和らぎます。日々イライラしたことがメモすることによって少し和らぐというか、自分の中で『ネタになったな』と、感情が整理されていく感覚です。もうなんでもいいんです。別にメモなんて偉そうなものでもないんで。何も考えずとにかくなんでも書いてみてください。便所の落書きと一緒です。なんか余白あるから、うんこでもいいから書いとこう、ぐらいの気持ちで書いてみてください」

（文＝リアルサウンド ブック編集部）