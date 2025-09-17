Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥É¥é¥Þ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤È¥É¥é¥Þ¿ÍÊªÅÁ¤¬È¯Çä¡¡²øÃÌ¤ò°¦¤·¤¿É×ÉØ¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ØNHK¥É¥é¥Þ¡¦¥¬¥¤¥É¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡¡¤Ð¤±¤Ð¤± Part1¡Ù¡Ø¥É¥é¥Þ¿ÍÊªÅÁ¡¡¾®ÀôÈ¬±À¤È¥»¥Ä¡¡¡Ö²øÃÌ¡×¤¬·ë¤ó¤À±¿Ì¿¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤¬9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤ËNHK½ÐÈÇ¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î2ºý¤¬È¯Çä
¡¡9·î29Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ïー¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤¬¥â¥Ç¥ë¡£À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØNHK¥É¥é¥Þ¡¦¥¬¥¤¥É¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡¡¤Ð¤±¤Ð¤± Part1¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ì¤ë¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤äÌ¥ÎÏ¡¢ÉñÂæÃÏ¤Ç¤¢¤ë¾¾¹¾¤ä½Ð±À¤òÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤Î髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥óÌò¤Î¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¢2¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¶Ó¿¥Í§°ìÌò¤ÎµÈÂôÎ¼¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë½Ð±é¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤äºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢Èþ½Ñ¤ä»£±Æ¡¢¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¤Î¶õµ¤¤ÎÉÁ¤Êý¡×¡¢ÉñÂæÃÏ¤Ç¤¢¤ë¾¾¹¾¡¦½Ð±À¤Î¥¬¥¤¥É¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¤Îµ°À×¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¥É¥é¥Þ¿ÍÊªÅÁ¡¡¾®ÀôÈ¬±À¤È¥»¥Ä¡¡¡Ö²øÃÌ¡×¤¬·ë¤ó¤À±¿Ì¿¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê»ñÎÁ¤ä¼Ì¿¿¤«¤éÆÉ¤ß¤È¤¯¾®ÀôÈ¬±À¡¦¥»¥ÄÉ×ºÊ¤ÎÀ¸³¶¡¢¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¥¬¥¤¥É¡£¤è¤ê¿¼¤¯¾®ÀôÈ¬±À¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É×ºÊ¤Î¿ÍÀ¸¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢¾¾¹¾¤ä½Ð±À¡¢±£´ô¡¢¾ÆÄÅ¡¢·§ËÜ¤Ê¤É¤ÎÃÏ¤òËÉÙ¤Ê¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿1ºý¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀã½÷¡×¡ÖÍ©ÎîÂì¤ÎÅÁÀâ¡×¤Ê¤ÉÈ¬±ÀÊ¸³Ø¤ÎÌ¾ºî¤òÁ´Ê¸·ÇºÜ¡£¾®ÀôËÞ»á¡Ê¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û´ÛÄ¹¡¦¾®ÀôÈ¬±ÀÁ½Â¹¡Ë¡¢ÅÄÞ¼µ×Èþ»Ò»á¡ÊµÓËÜ²È¡¦¾®Àâ¡Ø¥Ø¥ë¥ó¤È¥»¥Ä¡Ùºî¼Ô¡Ë¡¢µÜß·Ê¸Íº»á¡ÊÅçº¬Âç³Ø½Ú¶µ¼ø¡¦±ÑÊÆÊ¸³Ø¸¦µæ¼Ô¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤«¤é¤â¡¢È¬±À¤È¥»¥Ä¤¬¤Ê¤¼¡Ö±¿Ì¿¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¤Ò¤â¤È¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
