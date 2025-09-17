高畑充希、ふっくらお腹で『秒速5センチメートル』完成披露に登壇 第1子を妊娠中 夫は岡田将生
俳優の高畑充希（33）が17日、都内で行われた実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）完成報披露試写会に登壇した。
【全身カット】ブラックドレスが綺麗！ふっくらお腹で登場した高畑充希
夫の岡田将生との第1子妊娠を発表し、ふっくらお腹で登壇した。公開を控えた今の心境を問われると「緊張しています。こんな静かな舞台あいさつはなかなか経験がないので、すごくドキドキしてます」と照れ笑い。「映画に関しても、正直、本当にすごくドキドキしていて。やっぱりアニメーションのファンの方もたくさんいらっしゃると思いますし、元のストーリー自体が本当にすごく惹きつけるものがある作品ですから。そこを生身の人間がみんなで、もちろん一生懸命やったんですけど、どう届くのか、皆さんの反応を薄目で見たいなという感じが今しています」とはにかんだ。
そして「本当に私も参加させてもらって、各部署の方々の原作への熱量というか、『絶対にいいものにするぞ』という熱量が本当に素晴らしい現場だった。そこに参加できて、かつ、こういう日までたどり着けたのはすごくありがたいなと思っています」と感謝していた。
今作は『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（19年）、『すずめの戸締まり』（22年）など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠氏によって07年に公開された劇場アニメーションをもとに、主人公・遠野貴樹（松村北斗）の18年間にわたる人生の旅を描く。
この日は、SixTONESの松村北斗（30）、森七菜（24）、青木紬（24）、木竜麻生（31）、上田悠斗（11）、白山乃愛（13）、宮崎あおい（崎＝たつさき／39）、吉岡秀隆（55）、奥山由之監督（34）、原作の新海誠氏（52）も登場した。
