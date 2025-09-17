◇MLB フィリーズ 9-6 ドジャース(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャース・大谷翔平選手が50号HRを放ち、メジャー史上6人目の2年連続50本塁打を達成しました。

「1番・投手兼指名打者」で出場した大谷選手は、8回の第4打席でライトへ打った瞬間に確信の50号ホームランを放ちました。これでナ・リーグ本塁打王争いでトップを走るフィリーズのカイル・シュワバー選手まであと3本に迫りました。

今季出場148試合目で50本に到達した大谷選手は、昨季記録した自己最高の54本塁打まではあと4本。チームの残り11試合すべてに出場して仮に同じペースでホームランを放った場合はあと「3.7本」の上乗せとなっており、記録更新のはざまにいます。

しかし昨季は9月20日のマーリンズ戦で6打数6安打3本塁打と大爆発し、MLB史上初の50本塁打・50盗塁の「50-50」を達成したのは記憶に新しいところ。打者に専念した昨季と、投手としても登板を重ねている“二刀流”の今季とでは単純比較できませんが、1試合複数本塁打で一気に記録更新する可能性は大いにあります。

チームは現在ナ・リーグ西地区首位に位置していますが、2位パドレスとのゲーム差はわずか「2」で、激しい優勝争いのさなか。自身の記録を更新し、チームを地区優勝に導くことができるのか、そのバットに注目が集まります。

▽大谷翔平選手 メジャー移籍後からここまでのホームラン推移2018年 22本2019年 18本2020年 7本2021年 46本2022年 34本2023年 44本2024年 54本2025年 50本(17日現在、残り11試合)