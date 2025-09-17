アンタッチャブル、意外なコンビ結成秘話 若林はロケ番組でのザキヤマ語る「24時間しゃべり続けて…」
17日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（毎週水曜 後11：06）では、アンタッチャブルがコンビで来店する。紆余曲折だらけの2人の本音が溢れ出す。
【番組カット】意外なコンビ結成秘話を語ったアンタッチャブル
「そもそも友達から始まってない、他人だった」。“組まされて”始まったという、意外なコンビ結成秘話が明らかに。さらに紆余曲折を経て、2019年に番組内でサプライズコンビ復活。「コンビ復活面倒臭かった」という、山崎弘也の本音とは。
過酷なロケ番組で共演していたオードリー。若手時代の若林からみた山崎は「24時間しゃべり続けて引いちゃった」だった？
