俳優の古田新太（59）が16日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。人気気象予報士のかつての姿を“暴露”した。

この日は映画「ベートーヴェン捏造」（監督関和亮）で共演中の俳優・山田裕貴とともに出演。同作について山田は「ベートーベンってこうというイメージがあるけど、違ったんじゃないのかっていう切り口で入ってる作品」と解説すると、古田は、自身がファンと公言している日本テレビ「news every.」（月〜金曜後3・50）のお天気キャラクターに例え、「そらジローの中にいる人が、エロい親父かもしれない」と笑わせた。

これを受けて山田は「かもしれないし、何なら“そらジローの中にいる人”っていうワードすら言っちゃいけない世の中ですから」とやんわり制止。古田も笑いながら「そうだね」と同意した。

さらに「言っちゃいけないの？」ととぼける古田に、山田は「その中の人がエロ親父だろうが、そうじゃなかろうが、“中にいる人”っていうのも、本当はたぶん、知りたくない人がいるのかなっていう」と配慮をみせた。

すると古田は「木原さんは普通に酔っ払ってる、一緒に飲んでたら」と、そらジローとともに同番組に出演する気象予報士・木原実氏と交流があることを告白。驚く山田に、古田は「もともと劇団の人だから。花組芝居っていう劇団にいた人で」と解説したが、「その劇団にいた頃は、凄い女の子にちょっかいをかけて…」と明かすと、山田はスタジオに響き渡る音量で大爆笑。

とはいえ山田は「これは…（電波に）乗っけちゃっていいんですかね。まあまあ今はね、今は真面目に、いやいや昔も真面目にやられてると思うんですけど」と必死にフォロー。古田は「“こんにちは〜”って。“今日もいっぱいお友達が来てくれました〜”って」と茶化し、山田から「every.から怒られますよ」とツッコまれながらも、「呼んでくれねえかな〜」と期待していた。