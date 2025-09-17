有吉弘行が用意した賞品に芸人たちの不満が爆発！「貧乏くせぇビンゴ大会だな」「町内会？」

9月14日（日）の『有吉クイズ』では、同日に放送された、有吉弘行とゲストたちがロケ中にお互い気になったことをメモし合う恒例企画「有吉と行くメモドライブ」1時間SPの完結編が放送された。

最後に待っていたビンゴ大会で、地獄のような空気が流れた今回。ビンゴがそろうまでにあまりにも長い時間がかかったことに加え、有吉が用意した賞品の数々にも原因の一端があった!?

【映像】有吉弘行が「盛り上がる」とドン・キホーテで買った賞品の数々

有吉、出川哲朗、劇団ひとり、パンサー・向井慧、Aマッソ・加納、ニッポンの社長・ケツの6人は、ドン・キホーテで買い出しを済ませたあとホームパーティーの会場へ。特別編1時間SPではパーティーを楽しむ様子まで放送されたが、その完結編では有吉が企画していたビンゴ大会の様子が明かされた。

「絶対盛り上がる」とドン・キホーテでビンゴカードを買った有吉は、ハズレがないよう賞品も6人分用意。これにより、おのずと全員がビンゴをそろえるまでゲームが続行されることが確定する。

しかし、なかなかビンゴが揃わないままゲームが進んでいき、さすがに雰囲気も盛り下がり始める。

有吉が司会役の向井に厳しい要求をしたこともあり、数字を読み上げる向井1人が空回りする状況が続き、いつしか大会は加納が「しんど」、ケツが「地獄より地獄」とメモするほど辛いものになっていた。

そんななか、45分が経過したときについにケツがビンゴ。みんながケツを祝福すると、有吉が1人目の賞品に用意していたサンダルをケツに贈呈。ケツは「ガチで嬉しい！」と笑顔を見せた。

その5分後には加納がビンゴ。笑顔を見せた加納だったが、その裏でメモには「帰りたい」とつづっていた。そんな加納への賞品は“ノート”。「ネタを書くからちょうどいい」と有吉はドヤ顔を見せたが、「うわー嬉しい」と受け取った加納のメモには「町内会？」の一言が。

さらに3人目、4人目とビンゴは続き、それぞれが賞品をゲットするも、いずれも微妙なものばかり。向井は「景品が全部面白くない」、劇団ひとりは「貧乏くせぇビンゴ大会だな」とストレートにメモし、VTRを見守るスタジオに笑いが起こった。

5人目の向井がビンゴとなった時点で、ゲーム開始から70分が経過。残るは劇団ひとりだけとなり、司会の向井も「もう最後確定してるんだからよくないですか？」と訴えるが、劇団ひとりは「ビンゴって言いたいもん」とゲーム続行を決める。