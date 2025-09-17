ネクセラファーマ<4565.T>が３日続伸している。この日、同社が創出したがん免疫療法候補薬ＨＴＬ００３９７３２（ＮＸＥ００３９７３２）の進行性固形がんを対象にしたフェーズ２ａ試験に関して、最初の被験者への投与を行ったと発表しており、好材料視されている。



同薬は、経口投与可能な新規ＥＰ４受容体拮抗薬で、他のがん免疫療法との併用で幅広い固形がんを治療できる可能性を有するという。試験は英国王立がん研究基金が資金拠出・管理を担い実施され、マイクロサテライト安定性（ＭＳＳ）大腸がん（ＣＲＣ）、胃または食道胃接合部（ＧＯＪ）腺がん、淡明細胞型腎細胞がん、および転移性去勢抵抗性前立腺がんを対象にした４つの集団に拡大されるとしている。



