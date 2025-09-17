株式会社システムファイブは、中国Harloweブランドのモジュール式小型LEDライト「Atom 2W」の予約受付を9月11日（木）に開始した。9月下旬頃の発送を予定している。

出力2Wながらフレネルレンズを搭載したことで、標準的なLEDの2.5倍となる明るさ150lmを実現した小型LEDライト。ブーストモード（4W）設定時では、最大260lmの明るさになるという。

上部・下部それぞれのUSB Type-C端子に他の「Atom 2W」を連結可能。左右や上下からの照射が可能になる。

背面にはマグネットを内蔵。金属部に取り付けて運用できる。

色温度は2,700～6,500Kまで5段階のプリセットを用意。

手を振る動作で電源をオン/オフできるモーションコントロールにも対応する。

バッテリー容量は600mAh（2.22Wh）。光量100％で1時間30分、同25％で5時間30分の発光が可能。

マグネット式のソフトディフューザードームや防じん仕様のUSB Type-Cポートカバーが付属する。

最小構成の「スターターキット」のほか、DJI Pocket 3用コネクターを同梱する「Pocket向けキット」、DJI Action用コネクターやコールドシューアダプターを同梱する「ユニバーサルクリエーターキット」なども用意する。

複数のユニットを接続できるLink ＆ Syncシステム

主な仕様

Harlowe Atom 2W スターターキット

Harlowe Atom 2W Pocket向け1灯キット

Harlowe Atom 2W Pocket向け2灯キット

Harlowe Atom 2W ユニバーサルクリエーターキット

電力：2W（標準モード）、4W（ブーストモード） 全光束（2,700K）：130lm（標準モード）、230lm（ブーストモード） 全光束（6,500K）：150lm（標準モード）、260lm（ブーストモード） CRI：95 TLCI：96 明るさレベル：25％、50％、75％、100％、200％ 色温度レベル：2,700K、3,500K、4,500K、5,500K、6,500K バッテリー容量：600mAh（2.22Wh、3.7V） 重量：33gAtom 2×1 マグネット式ソフトディフューザードーム×1 防じん仕様USB Type-Cポートカバー×1 価格：7,300円Atom 2×1 マグネット式ソフトディフューザードーム×1 防じん仕様USB Type-Cポートカバー×1 DJI Pocket 3用コネクター×1 USB Type-Cケーブル×1 ポーチ×1 価格：7,900円Atom 2×2 マグネット式ソフトディフューザードーム×2 防じん仕様USB Type-Cポートカバー×2 DJI Pocket 3用コネクター×1 デュアルライト用コネクター×2 USB Type-Cケーブル×1 ポーチ×1 価格：1万3,900円Atom 2×1 マグネット式ソフトディフューザードーム×1 防じん仕様USB Type-Cポートカバー×1 DJI Action用コネクター×1 コールドシューアダプター×1 USB Type-Cケーブル×1 ポーチ×1 価格：9,900円