14時の日経平均は62円安の4万4839円、アドテストが79.69円押し下げ 14時の日経平均は62円安の4万4839円、アドテストが79.69円押し下げ

17日14時現在の日経平均株価は前日比62.38円（-0.14％）安の4万4839.89円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は317、値下がりは1267、変わらずは32と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は79.69円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が40.52円、フジクラ <5803>が17.05円、リクルート <6098>が12.16円、大塚ＨＤ <4578>が9.18円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を141.31円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が36.47円、ファストリ <9983>が18.64円、ソニーＧ <6758>が9.79円、ディスコ <6146>が6.08円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は空運、小売の2業種のみ。値下がり1位は電気・ガスで、以下、非鉄金属、保険、その他製品、鉄鋼、証券・商品と並ぶ。



※14時0分7秒時点



株探ニュース

