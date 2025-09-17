Photo: 山科拓郎

ジンって、シンプルなお酒のようでいて、ボタニカルや飲み方次第でまるで別物になる不思議な存在です。

その中でも今回試した「ジン・エン・ベリー」は、その見た目からして特別。鮮やかなピンク色はすべてアロニアベリー由来。着色料ゼロでこの発色って、もう最初から魔法がかかっている感じがします。

せっかくなので、ストレートとジントニックでじっくり飲み比べてみました。

ストレート：甘酸っぱさと渋みが大人っぽい

ちなみに、冒頭で話に出たアロニアベリー、ブルーベリーに似た小さな実なんですが、実はかなりクセ者。

甘酸っぱいのに同時に渋みが強くて、そのまま食べると「うわ、渋っ」となるタイプ。でもこの“渋み”こそが、ジンに合わせると大人っぽい余韻を生み出してくれるんです。

まずは、ストレートから試飲してみました。グラスに注ぐと、ロゼワインにも似たルビー色が映えて気分が上がります。香りは甘く、熟したベリーがふわっと鼻に抜ける感覚が印象的でした。

一口飲むと、最初にジュニパーの清涼感。そのあとにアロニアベリーの甘酸っぱさがじんわり広がり、最後にほんのり渋みが残ります。

この渋みが、とてもいい。甘すぎず、きちんと引き締めてくれるから「ベリー系リキュール」とはまったく違う、大人の味わいに感じられました。

ちなみにアルコール度数はしっかり40%。見た目の可愛らしさに反して、味わいも度数も本格派です。

夜、音楽を聴きながらゆっくり飲むのにぴったり。ストレートだと“余韻を楽しむジン”という顔が見えてきます。

ジントニック：魔法が弾けるフルーティーさ

次にトニックウォーターで割ってみると…世界が一変。炭酸の爽快感がベリーの香りを弾けさせ、甘酸っぱさがぐっと前に出てきます。

ストレートで感じた渋みはほとんど隠れて、軽やかでフルーティー。休日の昼に友だちを呼んで乾杯したくなる、そんな明るいジンに早変わりです。

ところで、蒸溜所・ベリーシュカって？

このジンを生んだのは、スロベニアの深い森にたたずむ家族経営の蒸溜所・ベリーシュカ。

元々はジュニパーのエッセンシャルオイルを作る場所だったのが、家族が一丸となってリノベーションし、ジンやウイスキー、さらにショコラティエまで備えた“食と酒の楽園”になったというストーリーがあります。

お父さんと息子さん、娘さんが力を合わせて作るジンは、ラベルやボトルのデザインだけでなく、味にも“家族の温度”が感じられるよう。観光で訪れると、カフェで蒸溜酒を使ったスイーツまで楽しめるらしく、まさに“魔法の森の隠れ家”といった雰囲気。

そんな背景を知ると、一杯飲むごとにちょっと旅気分が味わえるのも魅力的です。

一本で二度おいしい“魔法のジン”

「ジン・エン・ベリー」は、ストレートなら渋みを含んだ落ち着きのある大人の余韻。ジントニックなら明るくフルーティーな飲みやすさという、異なる表情を見せてくれるジンでした。

美しいピンク色のボトルに惹かれて飲んでみると、ただの“かわいい系”ではなく、本格派な味わい。食後にしっとり飲むのも良し、パーティーで華やかに飲むのも良し。さまざまなシーンで使い分けられる万能選手です。

スロベニアからやってきた“魔法のピンクジン”。お酒好きはもちろん、普段ジンをあまり飲まない人にもおすすめしたい一本でしたよ。

