お家でのリラックスタイム、9月だというのにまだ暑いので冷房に頼りきりなのですが冷えすぎてしまうことも…。家の中にいる時間は涼しさ重視のルームウェアではなく、涼しい部屋にいること前提のものがいいのかもと思い、無印良品で見つけたこんなものを購入してみました。

着る毛布じゃなくて着るタオル

無印良品で見つけた「着るタオル 両面パイル 五分袖ルームウェアセット」。トップス、ボトムスセットで4,990円です。

無印良品には冬用ルームウェアとして人気が高い「着る毛布シリーズ」があるのですが、夏用には「着るタオル」があったんですね...。

身長175cmでLサイズを着用しています。チャコールグレー、ライトベージュ、ネイビーの3色展開で、こちらはチャコールグレーのもの。

肌に触れる面もパイル地になっているので、文字通りタオルに包まれているような着心地。パイル糸がループ状になっているループパイルが使われているのですが、このループ部分は綿100%で優しい肌触りです。

ちゃんとポケットもついてます

無印良品のパジャマやルームウェアは、ポケットがついてないものが多い印象だったのですが、こちらのルームウェアセットにはちゃんと両サイドにポケットあり。家の中でもスマホをポケットに入れて動き回ることが多いので、ポケットは必須なんですよね。

ボトムスのウエストはドローコードで調整可能。ゴムも入っているので、私は軽く結んでおくだけでも大丈夫でした。

涼しい部屋でくつろぐためのルームウェア

トップスの袖は商品名の通り五分袖。

生地にはほどほどに厚みもあり、半袖としては袖も長めなので、暑い場所で着るともちろん汗だくになります。生地自体の吸水性が高いので、汗もよく吸ってくれはするのですが、夏にこの生地の服をワンマイルウェアとして使うのはちょっと厳しいかなといった感じ。

ただ、伸縮性が高く柔らかい生地のおかげで、涼しい部屋での着心地はこの上ないぐらいに快適。フカフカの柔らかいタオルケットを身体に巻き付けているような気持ち良さがたまりません。

冷房が効きすぎてちょっと冷えるといった感覚も起きにくく、季節の変わり目や冷房冷え対策として夏の終わりに購入しても、しっかり活躍してくれるお気に入りのルームウェアになってくれました。

