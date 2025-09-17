DAIGO、冠料理番組で娘と“共演” 「決めぜりふ」先に言われる「うちの娘の音声多めにお送りしました」 妻・北川景子も収録に
アーティスト・タレントのDAIGO（47）が、17日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『DAIGOも台所 〜きょうの献立 何にする？〜』（月〜金曜 後1：30）に出演。妻で俳優の北川景子（39）と娘が収録に立ち会っている様子を明かした。
【写真】娘との“共演”でタジタジになるDAIGO
この日は、秋を感じる「さつま芋ご飯」を作ることに。辻調理専門学校の簾達也先生指導のもと、手際よく仕込んでいくなか、DAIGOは先生に「DAIGOの好きな炊き込みご飯は何でしょう？」とクイズを出題。先生が「かやくご飯」と答えると、「惜しいですね」といいつつ不正解とした。
そして「正解は、妻の炊き込みご飯です」と話すと、スタジオは大爆笑。先生はDAIGOと逆の左方向を気にした仕草を見せると、DAIGOは「すぐそこにね、いますけれども」と、妻の北川が収録に立ち会っていることを明かした。さらに「パパ―」という声が響き、DAIGOはすかさず「パパだよー」と反応し手を振って呼応。娘の声が放送された。
その後、DAIGOが試食をすると、すかさず娘が「うーん、おいしい」とパパの決めぜりふを先取り。DAIGOは笑顔で「おいしいです。娘が先にいいましたけど」とタジタジに。さらに娘が「おいしーよー」と声を出すと、DAIGOは「ちょっと集中できてません」と苦笑いを浮かべた。
さらにエンディングでは、洗い物をしながら「きょうはね、ドキドキした収録でしたけど、うちの娘の音声多めにお送りしました」とまとめた。
