女優の水沢アキ（70）が17日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。過去の恋愛事情を明かした。

トーク企画でこれまでの人生を折れ線グラフで表した水沢は、婚約後に落ち込む線を描き「これは婚約破棄（された）」と説明。「27とかだったのでこの時結婚しなくて良かったですね」と振り返った。

さらに「婚約破棄したおかげで凄い人にも会えて。テレビ東京のレポーターで香港のロケに行って、映画産業のロケをやった時にスーパースターに会っちゃって。それでお友達になっちゃって」と告白。MCの「ハライチ」澤部佑が「どなたですか？」と尋ねるも「誰でしょう？」と濁した。

しかし「その後ハリウッドデビューして」と続けると、スタジオは騒然。香港のキーワードで予想しそうになる共演者を水沢は「言わないでよ、名前！」と制した。

澤部が「知り合っただけですもんね？」と確認すると、「その時は日本にも毎月来ていたので日本でも会っていました」と激白。「パリで（仕事が）終わったら、向こうがバルセロナで映画のロケやっていて、今からバルセロナ行っちゃうって。携帯電話ない時代に。バルセロナの空港まで迎えに来てくれたりとか。映画の名前言っちゃったら大変なんだけど」と明かし、澤部は「めちゃめちゃ付き合ってるじゃないですか」とツッコんでいた。