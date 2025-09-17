Amazonは、Prime会員向け映像配信サービス「Prime Video」にて12月17日より独占配信を予定している実写ドラマ「フォールアウト」シーズン2の日本語予告編、ティザーアート、キャラクターポスター、場面写真を公開した。独占配信は240を超える国と地域で行なわれる。

「フォールアウト」シーズン2は、終末後の世界を描いたゲームを実写化したドラマの新シーズン。毎週水曜日に新エピソードが1話ずつ配信され、最終話となる第8話は2026年2月4日に配信される。

なお、シーズン1は全世界で1億人以上に視聴され、Prime Video史上最も視聴された作品のTOP3にランクインしている。

「『フォールアウト』シーズン 2」

【『フォールアウト』シーズン2 OFFICIAL 本予告｜プライムビデオ】【キャラクターポスター】【場面写真】【ストーリー】

史上最高のゲームタイトルの一つを原作とした「フォールアウト」、それは持てる物などほとんど残されていない不毛な世界を舞台にした、持てる者と持たざる者の物語。世界の終末から200年後、快適な地下施設に暮らしていたはずの居住者は、地上へと足を踏み入れることになるが、そこに待ち受けていたのは衝撃に満ちた世界、ウェイストランドだった。複雑奇妙で非常に暴力的な世界で物語が繰り広げられたシーズン1の壮大なフィナーレの余韻に浸りながら、シーズン2では視聴者をモハビ・ウェイストランドから終末後の活気あふれる都市ニューベガスへと誘う。

キャスト

【シーズン1から継続】

ルーシー・マクレーン役：エラ・パーネル

マキシマス役：アーロン・モーテン

グール役：ウォルトン・ゴギンズ

ハンク・マクレーン役：カイル・マクラクラン

ノーム・マクレーン役：モイセス・アリアス

バーブ・ハワード役：フランシス・ターナー

※敬称略

【シーズン2より登場】

舞台となるニューベガスのロバート・ハウス役でジャスティン・セローさんが加わる。

(C)Amazon MGM Studios