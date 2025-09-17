本拠地フィリーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。8回に今季50号ソロを放った。投手としては5回無安打無失点の好投を披露。メジャー史上6人目の2年連続50号となった。この試合で50奪三振、50本塁打の「50-50」も史上初めて達成。それでも報われない展開で、ネット上は嘆きの声であふれた。

4-6の8回無死走者なし。相手右腕ロバートソンが投じた内角の球をかっ飛ばした。右翼席へ430フィート（約131メートル）の特大弾。ドジャースタジアムは大興奮となった。

大谷は初回にホームラン王を争う相手の2番打者シュワーバーから見逃し三振を奪うなど、5回まで無安打の快投を披露。しかし降板直後にリリーフ陣が逆転を許していた。

降板後も勝利のために一発を放った大谷。ネット上では「もう自分で打つわ！って感じ」「なんかリリーフ打たれて負けそうや。。。せや、ホームラン打ったろ！ これができる大谷さん。。。」「あんたは健気だよ！！！！！！！！」「健気に50号を放ち、1点差に迫る先発投手…」「勝ち無くされたのに50号打つ大谷は凄すぎる」などと涙を誘われた様子のコメントが相次いだ。

大谷が作った勢いに乗り、ドジャースはこの回6-6に追いつく。しかし9回、今度はトライネンが勝ち越し3ランを被弾。「中継ぎ陣どないなっとんねん」「報われない率が高くて泣けるな」「大谷かわいそう」「それにしても酷い」などと嘆きの声が止まらなかった。



（THE ANSWER編集部）