本拠地フィリーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。8回に今季50号ソロを放った。投手としては5回無安打無失点の好投を披露。メジャー史上6人目の2年連続50号となった。この試合で50奪三振、50本塁打の「50-50」も史上初めて達成した。

4-6の8回無死走者なし。相手右腕ロバートソンが投じた内角の球をかっ飛ばした。右翼席へ430フィート（約131メートル）の特大弾。ドジャースタジアムは大興奮となった。

打たれたフィリーズ側の実況席もお手上げだ。米ペンシルベニア州地元局「NBCスポーツ・フィラデルフィア」では、実況のトム・マッカーシー氏が「オオタニが煙が出るほどの豪快弾を放ちました。これで50本目のホームラン。2年連続の50号です」と伝え、解説のルーベン・アマロJr.氏も「彼はボールにタトゥーを刻んだ。彼は分かっていたんだろう」と反応した。

大谷は初回にホームラン王を争う相手の2番打者シュワーバーから見逃し三振を奪うなど、5回まで無安打の快投を披露。しかし降板直後にリリーフ陣が逆転を許していた。



（THE ANSWER編集部）