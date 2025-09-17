「ハートブレッドアンティーク」や「パステル」、「ねこねこ食パン」を展開する「オールハーツ・カンパニー」が、サンリオの「クロミ」とコラボレーション！

「ねこねこ食パン」や「世にもおいしいチョコブラウニー」「パステル」のプリンなどが、まっくろになったコラボスイーツ＆パンやグッズが登場します☆

オールハーツ・カンパニー サンリオ「クロミ」コラボレーション

「クロミ」コラボ特設サイト：https://allheartscompany.com/kuromi_makkurosweets

全国にベーカリー＆パティスリーを展開するオールハーツ・カンパニーから、20周年を迎えた「クロミ」とのコラボレーションスイーツが期間限定で登場！

このコラボレーションは、自分の気持ちに素直に突き進み、みんなに自信や幸せを与えてくれる「クロミ」と、企業理念である「Make Happiness」を‟楽しく“‟おいしく”届けたいオールハーツ・カンパニーの想いがマッチして実現しました。

コラボのテーマは、「クロミのまっくろスイーツフェスティバル“おいしい魔法にかかっちゃいなよ？”」です。

おいしい魔法をかけて、人気スイーツがまっくろに大変身。

「クロミ」もコラボ限定のスイーツ衣装におめかししています。

また、コラボスイーツを含む1,000円（税込）以上を購入すると、「クロミ」のオリジナルデザインの手提げ紙袋に入れて提供されるのも嬉しいポイントです☆

コラボテーマについて

今回のテーマは「クロミのまっくろスイーツフェスティバル“おいしい魔法にかかっちゃいなよ？”」

自分の気持ちに素直に突き進み、みんなに自信や幸せを与えてくれる「クロミ」がオールハーツ・カンパニーとのコラボスイーツで「Make Happiness」を届けてくれます。

「ねこねこ」「ハートブレッドアンティーク」「パステル」「世にもおいしいチョコブラウニー」のスイーツ衣装に変身しておいしい魔法をかける「クロミ」に注目です☆

10月31日の「クロミ」のお誕生日に向けて、“まっくろスイーツフェスティバル”がはじまります。

「ねこねこ」×「クロミ」コラボスイーツ

人気メニュー「ねこねこ食パン」がおいしい魔法をかけられてぐるぐる模様に！

ベリーの甘酸っぱさ×チョコの甘みで、実は乙女チックで優しい一面も持つ「クロミ」を表現したフレーバーです。

また、コラボ限定グッズとして、小物入れにもできる「クロミの黒ねこファーポーチ」や、手のひらサイズの「クロミの黒ねこマスコット」も新登場します。

ねこねこ食パン クロミ 〜ぐるぐる魔法フレーバー〜

価格：1本 990円（税込）／1枚 260円（税込）

販売期間：2025年10⽉1⽇（水）〜10月31日（金）

販売店舗：「ねこねこ食パン」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」、一部スーパーマーケット・ドラッグストアなど

「ねこねこ食パン」がおいしい魔法をかけられてぐるぐる模様に！

生地にストロベリーパウダーとブラックココアパウダーを練り込み2色に仕上げています。

中に入れたクランベリーの甘酸っぱさとチョコの甘みで、強気に見えて実は乙女チックで優しい一面も持つ「クロミ」を表現したフレーバーです。

「クロミ」が描かれたコラボ限定の食パン袋に入っています☆

たっぷり食べたい方は、1本入がおすすめ！

気軽に食べたい方にぴったりの1枚入りパッケージもあります☆

クロミのまっくろブラウにゃー

価格：1個 270円（税込）

販売期間：2025年10⽉1⽇（水）〜11月30日（日）

販売店舗：

・2025年10⽉1⽇（月）〜：「ねこねこ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

・2025年10⽉7⽇（火）〜：全国のセブン-イレブン（全国 約22,000 店舗）、スーパーマーケット・ドラッグストアなど

「ねこねこ」の人気焼き菓子がおいしい魔法でまっくろに変身！

ビターな味わいのブラウニー生地に甘酸っぱいラズベリー風味がアクセントになっています。

パッケージは、黒ねこ姿の「クロミ」がかわいらしい限定デザインです。

クロミの黒ねこファーポーチ（ブラウにゃー2個入）

価格：1,500円（税込）

販売期間：2025年10⽉1⽇（水）〜11月30日（日）

サイズ ：縦 約105×横 140mm

販売店舗：「ねこねこ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

「クロミのまっくろブラウにゃー」2個を詰めたファーポーチ。

ふわふわな手触りと「クロミ」の表情がなんともキュートな、小物入れにもぴったりなグッズです。

クロミの黒ねこマスコット

価格：1,200円（税込）

販売期間：2025年10⽉1⽇（水）〜11月30日（日）

サイズ ：縦 約90×横 65×奥行き45mm

販売店舗：「ねこねこ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

黒ねこ姿に変身した「クロミ」のぬいぐるみマスコット。

「ねこねこ食パン」のコラボフレーバーを持っています。

手のひらサイズなのでバッグやポーチに付けるのもおすすめ！

専用の缶に入れて販売されます。

「ハートブレッドアンティーク」×「クロミ」コラボスイーツ

マジカルチョコリングなどを販売する「ハートブレッドアンティーク」

ハートブレッドアンティークからも、コラボ限定「クロミのときめき♡生チョコリング」や「クロミのまっくろスイーツピザ〜チョコベリー〜」などのまっくろスイーツが登場します！

クロミのときめき♡生チョコリング

価格：1個950円（税込）/ SSサイズ 530円（税込）

販売期間：2025年10⽉1⽇（水）〜10月31日（金）

販売店舗：「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

看板スイーツ「マジカルチョコリング」の「クロミ」コラボ限定フレーバーが新登場！

まっくろなチョコリング生地に生チョコをいれて、いちご風味のアイシングをトッピング。

ココアビスケットのザクザク食感とハートのマシュマロ、オリジナルピックで仕上げたかわいらしいビジュアルが楽しめる一品です。

クロミのふわとろ生ドーナツ

価格：300円（税込）

販売期間：2025年10⽉1⽇（水）〜10月31日（金）

販売店舗：「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

2024年に初登場し1年で累計販売数140万個※を突破した人気スイーツ「ふわとろ生ドーナツ」シリーズが、おいしい魔法をかけられてまっくろに！

“ふわっ、とろっ”な新食感ドーナツ生地とトッピングしたチョコの甘み、ビスケットのザクザク食感が楽しめます。

※2024年7月〜2025月７月末の売上累計自社調べ

クロミのまっくろクルンジ

価格：260円（税込）

販売期間：2025年10⽉1⽇（水）〜10月31日（金）

販売店舗：「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

韓国発のハイブリッド食感スイーツがコラボ限定で「クロミ」カラーに変身！

クロワッサン×ヌルンジ(おこげ)の名のごとく、まっくろなクロワッサンを薄く焼き上げたカリカリ食感がたまらない一品です。

デコレーションした、アイシングのいちご風味がアクセントになっています。

クロミのまっくろスイーツピザ〜チョコベリー〜

価格：480円（税込）

販売期間：2025年10⽉1⽇（水）〜10月31日（金）

販売店舗：「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」店舗

ふんわり柔らかな食感のまっくろな生地に、なめらかなカスタードとチョコをトッピング。

さらに甘酸っぱいベリーとザクザク食感のココアビスケットを合わせて、最後まで飽きの来ない味わいに仕上げられています。

オリジナルピックを飾り付けて「クロミ」をイメージ！

おやつにぴったりなスイーツピザです。

クロミのまっくろシュガーラスク

価格：参考小売価格165円（税込）

販売期間：2025年10⽉1⽇（水）〜11月30日（日）

販売店舗：

・2025年10⽉1⽇（水）〜：「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」「パステル」「ピネード」店舗、「ねこねこファクトリー 東浦店」、公式オンラインストア「オールハーツモール」

・2025年10⽉7⽇（火）〜：全国のファミリーマート（全国 約16,300 店舗）、全国のセブン-イレブン（全国 約22,000 店舗）、スーパーマーケット・ドラッグストアなど

「クロミ」とのコラボ限定のまっくろなシュガーラスク。

驚きのまっくろさは竹炭パウダーで表現しています。

サクッとした食感とトッピングしたシュガーの甘い味わいを楽しめる一品です。

全16種（うちシークレット1種）のオリジナルステッカーがランダムで付いています。

どのデザインがゲットできるかはお楽しみです☆

「世にもおいしいチョコブラウニー」×「クロミ」コラボスイーツ

おいしさの限界までチョコチップをサンドして焼き上げた「世にもおいしいチョコブラウニー」

「世にもおいしいチョコブラウニー」がまっくろに変身した、「クロミの世にもおいしいまっくろブラウニー」などが販売されます。

クロミの世にもおいしいまっくろブラウニー

価格：参考小売価格213円（税込）

販売期間：2025年10⽉1⽇（水）〜11月30日（日）

販売店舗：

・2025年10⽉1⽇（水）〜：「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」「パステル」「ピネード」店舗、「ねこねこファクトリー 東浦店」、公式オンラインストア「オールハーツモール」

・2025年10⽉7⽇（火）〜：全国のセブン-イレブン（全国 約22,000 店舗）、スーパーマーケット・ドラッグストアなど

累計出荷数約2,100万個※を誇る人気焼き菓子がおいしい魔法でまっくろに！

ブラウニー生地にザクザク食感のいちご風味のチップをサンドして焼き上げています。

パッケージは、「世にもおいしいチョコブラウニー」のスイーツ衣装におめかしした、ちょっぴりいたずらな表情の「クロミ」のデザインで登場。

手土産やプチギフトにもおすすめです。

※2020年1月〜2025年5月末 売上累計自社調べ

クロミのまっくろ焼菓子アソート

価格：800円（税込）

販売期間：2025年10⽉1⽇（水）〜11月30日（日）

販売店舗：「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」「パステル」「ピネード」店舗、「ねこねこファクトリー 東浦店」、公式オンラインストア「オールハーツモール」

「クロミのまっくろブラウにゃー」1個、「クロミの世にもおいしいまっくろブラウニー」1個、「クロミのまっくろシュガーラスク」1個の３種の焼き菓子を詰め合わせたアソートです。

パッケージは、リバーシブル仕様の全2種からお好きなデザインを選べます。

自分へのご褒美スイーツにもプチギフトにもぴったりです☆

「パステル」×「クロミ」コラボスイーツ

“なめらかプリンブームの火付け役”「パステル」

パステルには、「クロミのまっくろずきんプリン」や「クロミのときめき♡プリンパフェ」などのプリンが登場します！

クロミのまっくろずきんプリン

価格：780円（税込）

販売期間：2025年10⽉1⽇（水）〜10月31日（金）

販売店舗：「パステル」店舗

おいしい魔法をかけられたコラボ限定プリン！

竹炭パウダーを加えたまっくろで甘いチョコプリンと、ふわふわのバニラムースの味わいが楽しめます。

まるで「クロミ」がプリンに変身したようなキュートなスイーツです☆

スリーブのデザインは、「パステル」とのスイーツ衣装におめかしした「クロミ」が登場します！

クロミのときめき♡プリンパフェ

価格：780円（税込）

販売期間：2025年10⽉1⽇（水）〜10月31日（金）

販売店舗：「パステル」店舗

「クロミ」とのコラボ限定のプリンパフェ。

なめらかなプリンに甘酸っぱいベリーソースとブラウニーをトッピングし、竹炭パウダーを加えたまっくろなショコラクリームで仕上げています。

ハートのマシュマロが、乙女チックな一面も持つ「クロミ」をイメージさせます。

可愛らしい「クロミ」のオリジナルピックにも注目です！

クロミのまっくろチョコプリン（プリンの魔法/黒ねこ）

価格：590円（税込）

販売期間：2025年10⽉1⽇（水）〜10月31日（金）

販売店舗：「パステル」店舗

なめらかな口あたりのチョコプリンに竹炭パウダーを加えてまっくろに！

さらにホイップクリームを重ねて、ココアパウダーで「クロミ」のデザインを描いています。

「パステル」のスイーツ衣装におめかしした姿と、黒ねこ姿になった全2種のデザインがラインナップ。

クロミとなめらかプリン（スーベニアカップ付き）

価格：1,630円（税込）

販売期間：2025年10⽉1⽇（水）〜10月31日（金）

販売店舗：「パステル」店舗

「パステル」の看板商品「なめらかプリン」と「クロミ」のコラボ限定マグカップのセット。

プリンの蓋には、切り離せるオリジナルステッカーが付いているので、スマートフォンのケースにいれたり、好きなところに貼って楽しめます。

マグカップは日常使いにもぴったりです。

公式オンラインストア「オールハーツモール」限定 コラボグッズ

公式オンラインストア「オールハーツモール」：https://allhearts-mall.jp/collections/kuromi

※公式オンラインストア「オールハーツモール」の販売価格はセット内容により異なります

※単品販売はなし、セット販売のみとなります。販売についての詳細は特設サイトを確認ください

公式オンラインストア「オールハーツモール」限定の「クロミ」コラボグッズが登場。

スイーツや雑貨、ぬいぐるみなどがラインナップされます。

クロミのお絵かき ねこねこ食パン

販売期間：2025年10⽉1⽇（水）〜10月31日（金）

販売店舗：2025年10⽉1⽇（水）〜公式オンラインストア「オールハーツモール」、スーパーマーケット・ドラッグストアなど

「ねこねこ食パン」のオンラインストア限定フレーバー。

ミルク100％で仕上げた生地にブラックココアを練り込み、まっくろに仕上げられています。

いちごジャムの味わいを合わせて、ブラックココアのほろ苦さと甘酸っぱいいちごの風味の相性を楽しめる一品です。

黒ねこ姿の「クロミ」をデザインしたステンシルで付属の粉糖をかけて、お絵描きアレンジも☆

クロミの黒ねこおすわりぬいぐるみ

販売期間：2025年9⽉23⽇（火）〜10月31日（金）

サイズ ：縦 約200×横 210×奥行き140mm

販売店舗：公式オンラインストア「オールハーツモール」

「ねこねこ」と「クロミ」のコラボぬいぐるみがオンラインストア限定で新登場！

黒ねこ姿できょとんとした表情が可愛らしい、ふわふわな手触りの「クロミ」のぬいぐるみです。

頭の上には「ねこねこ食パン」がのっています。

【先行予約限定】クロミのおめかしコンパクトミラー

販売期間：2025年9⽉23⽇（火）〜9月30日（火）

サイズ ：縦 約72×横 72×奥行き10mm

販売店舗：公式オンラインストア「オールハーツモール」

オンラインストアの先行予約限定で登場するコンパクトミラー。

まっくろな合皮に「ハートブレッドアンティーク」のスイーツ衣装におめかししたキュートな「クロミ」のデザインが施されています。

手のひらサイズで2面鏡になっているので、普段使いにもぴったりなコラボ限定グッズです。

クロミのダイカットステッカーセット（4枚入）

販売期間：2025年10⽉1⽇（水）〜10月31日（金）

サイズ ：縦 約50×横 50mm（シール部分のみ）

販売店舗：公式オンラインストア「オールハーツモール」

オリジナルデザインの「クロミ」のステッカー全4種をセットにしています。

「ねこねこ」「ハートブレッドアンティーク」「パステル」「世にもおいしいチョコブラウニー」のスイーツ衣装におめかしした「クロミ」が登場！

スマートフォンのケースにいれたり、好きなところに貼って使えます。

【店頭限定】ノベルティプレゼント企画

【第1弾】開催期間：2025年10月1日（水）〜なくなり次第終了

内容：リバーシブルカードを全4種からランダムで1枚プレゼント

【第2弾】開催期間：2025年10月15日（水）〜なくなり次第終了

内容：クリアステッカーを全5種（うちシークレット1種）からランダムで1枚プレゼント

「クロミ」のコラボスイーツ・グッズを含む税込み2,000円ごとの購入で、限定ノベルティを先着プレゼント！

キラキラ輝くデザインがキュートなカードとステッカーが登場します。

かわいくておいしい、「クロミ」コラボのまっくろなスイーツやパン！

「クロミ」×オールハーツ・カンパニーのコラボレーション商品は、「ハートブレッドアンティーク」や「パステル」、「ねこねこ食パン」取扱い店舗や全国のコンビニエンスストアなどにて登場します。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661186

※すべての商品、一部取り扱いのない店舗、価格が異なる店舗があります。販売についての詳細は特設サイトを確認ください

※なくなり次第終了します

※公式オンラインストア「オールハーツモール」では、販売内容・価格が異なります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ねこねこ食パンやパステルのプリンが“まっくろ”に！オールハーツ・カンパニー サンリオ「クロミ」コラボレーション appeared first on Dtimes.