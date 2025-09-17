¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù·Ù»¡´±¥Á¡¼¥à¤¬ÎÞ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡¡Á¾ÅÄÎÍ²ð¡Ö¥·¡¼¥º¥ó4¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡×
¡¡Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡ÉÂè3ÃÆ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬¡¢20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥½¥Ë¥ó¡¢ÂíÆâ¸øÈþ¡¢¤°¤ó¤Ô¤£¡¢Á¾ÅÄÎÍ²ð¡¢µÈÅÄ²ê¿á¡¢¹â¶¶¹îÅµ¤é¡È·Ù»¡´±¥Á¡¼¥à¡É¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛÐúÑ´»Ò¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡Ä»à¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ
¡¡Ý¯°æ¤¬ÉðÂ¢»°Ïº¤ò±é¤¸¤ë¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ï2023Ç¯¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡¢24Ç¯¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤ÈÂ³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢º£ºî¤Ï3ºîÌÜ¡£°ì½Ö¤âµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢·Ù»¡´±¥Á¡¼¥à¤ÎÏÂÀô¤µ¤¯¤éÌò¤Î¥½¥Ë¥ó¡¢ËÜ¾±°ÉÌò¤ÎÂíÆâ¡¢»ÖËàÏ¡»ÊÌò¤Î¤°¤ó¤Ô¤£¡¢Å·Áð¼ùÌò¤ÎÁ¾ÅÄ¡¢»°Âð¤¹¤ºÌò¤ÎµÈÅÄ¡¢²°Âå·½¸ãÌò¤Î¹â¶¶¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Ìó4¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤ë»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£¥½¥Ë¥ó
¤â¤¦ÀäÂÐº£²óµã¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ëµã¤±¤Á¤ã¤¦¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£º£²ó¤ÏÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤·¤«»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥·¥ê¡¼¥º3¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤â´Þ¤á¤Æ¼þ¤ê¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÁ°²ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£
¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤Á¤ç¤¦¤ÉÉðÂ¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤éµã¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¤«¤é¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç»×¤¤¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÎÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥é¥Þ¡Ê¤Î¼ýÏ¿¡Ë¤Ç²áµî¤ÎÇØ·Ê¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¤¤ç¤¦¤Î»£±Æ¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢»Ø´øËÜÉô¤ËÍè¤ë¤ÈÏÂÀô¤µ¤¯¤é¤È¤·¤Æµï¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡¢Àêµò¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¹þ¤á¤Ä¤Ä¡¢»ä¤âÀº¿Ê¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÂíÆâ¸øÈþ
¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤«¤é½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈºÆ¤Ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»Ø´ø´±¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÀÕ¤Ç¤·¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥½¥Ë¥ó¤µ¤ó¤Ë½é²ó¡ÊÊüÁ÷¡Ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¸øÈþ¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡¢¤½¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿´¶¯¤¯¡¢¡Ö»ä¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸½¾ì¤Ë½Ð¸þ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¦±é¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¡ÖËÜ¾±¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜ¾±¡¢ÉðÂ¢¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤ç¤¦¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤°¤ó¤Ô¤£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢»ÖËà¤ÏÎø¤¬¼Â¤ë¤«¼Â¤é¤Ê¤¤¤«·ë¹½¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ö¤ª¡©¤ª¡©¤ª¡©¡×¡Ë¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¡Ë¤½¤ó¤Ê¡Ä·Ú¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡£
¢£Á¾ÅÄÎÍ²ð
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤¤¤½¤·¤ÆÉðÂ¢¤µ¤ó¤ÎÁêËÀ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó4¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µÈÅÄ²ê¿á
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ËÏ¢Â³¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬ËÜÅö½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óËÜÅö³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤ÊÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»°Âð¤¹¤º¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç½Ð¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹â¶¶¹îÅµ
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂæËÜÆÉ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Àè¤Î¤³¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò¤Î¤³¤È¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£ËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ÊÂíÆâ¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¡Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ä¼Â¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤«¤Î»þ¤Ë¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
