納豆、キムチ、唐揚げ…60万通り以上の組み合わせで『明治 エッセル スーパーカップ』を楽しむ“研究所”が4日間限定でオープン
明治は、20日の「明治 エッセル スーパーカップの日」を記念して、18日から21日の4日間、東京・原宿のdotcom space Tokyoで体験型ポップアップイベント「スーパーカップ研究所」を開催する。
カップアイスの定番『明治 エッセル スーパーカップ』。代表的なバニラや抹茶だけでなく、ずんだ、きなこなどの新しいフレーバーを常に開発し続け、発売から30年以上経つ現在も、幅広い世代に愛されている。今回、次世代にも「カップアイス＝明治 エッセル スーパーカップ」と自然に想起してもらえるよう、10代の若者をターゲットとしたポップアップイベント「スーパーカップ研究所」を開催。
来場者がスーパーカップ研究所の見習い研究員になり、同商品を自身でカスタマイズし、60万通り以上の中から「自分だけの“スーパーカップ方程式”」を作り出すことで新しい味わいを追求する。ベースアイスには、あらゆる食材とのマッチング可能性に長けた定番の「超バニラ」を用意した。
完成した自分だけのスーパーカップは試験管やフラスコ、注射器などの“研究所”を感じるカトラリーを使い、混ぜる・つける・乗せるなどの好みの食べ方で楽しめる。食材は、スーパーやコンビニで手に入る身近なものを用意しているため、気に入った味わいは自宅でも手軽に再現できる。
「超バニラ」をベースに、フライドポテトや納豆、梅干しなどの「意外性」をテーマにした食材やタピオカやクッキー、白玉などの「おいしさ追求」食材計44種類と、調味料やスパイスを35種類用意。60万通り以上の組み合わせの中から自分好みのスーパーカップにたどり着く方程式を導く。なお、食材選びに迷ったときにはワンスプーンの試食も可能。
選んだ食材の組み合わせ方も自由。混ぜる・つける・乗せる・味変など、新しい味わいを最後の一口まで探索しながら食べることができる。また、たどり着いた自分だけの組み合わせは方程式を用いたカードに書き出し、会場内のボードに貼り付けることも。ほかの来場者の組み合わせも見られるので、自宅で同商品を食べる際のアイデアとして写真を撮って持ち帰ることができる。
青をベースにした研究所モチーフの店内で、来場者は「見習い研究員」として本イベントを体験。研究テーマは「豊富な食材から明治 エッセル スーパーカップの自分好みの味わいを探求すること」。カトラリーはビーカーや試験管など、実験器具を用意しているほか、任意で白衣やゴーグルを着用しながら研究に没入できる。
出来上がった「スーパーカップ方程式」を紹介できるスペースのほか、会場内には研究所×明治 エッセル スーパーカップのフォトスポットを多数用意。研究員として世界観に没入できる空間を楽しむことができる。
入場ノベルティとしてロゴ入りアイススプーンとイベント参加者だけがもらえるシリアルナンバー入りの「研究員証明書」を全員に配布するほか、同イベント限定の、自分だけの「スーパーカップ方程式」シールを貼ったオリジナルスーパーカップパッケージをプレゼント。また、「#スーパーカップ研究所」をつけてSNSに投稿すると、先着でイベント限定のオリジナルステッカーをプレゼントするキャンペーンも実施する。
■「スーパーカップ研究所」実施概要
実施期間：9月18日（木）〜21日（日）
営業時間：11：00〜19：00（体験時間は約40分）※初日のみ16：00〜19：00
実施場所：dotcom space Tokyo
参加条件：事前予約制
入場料 ：500円（税込）
予約フロー：公式サイト内の予約ページより
