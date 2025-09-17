水泳教室に行き、カナヅチから泳げるようになったものの泳ぎ方が「必死すぎて笑っちゃう」とある動画が話題となっています。動画が投稿されたのはInstagramアカウント「katsukatsu0708」のリール動画で、その心配になってしまうほどの一生懸命な姿は記事執筆時点で7200回以上も再生されています。

【動画：水泳教室で泳ぎを練習する2匹の犬→一生懸命になりすぎて…思わず笑ってしまう『必死すぎる表情』】

2匹で水泳教室に挑戦！

キャバリア・キングチャールズ・スパニエルの『ベル』ちゃんと『ルーク』くんがこの日参加したのは水泳教室。元々泳ぐのが得意だったというルークくんと、お水は好きだけど泳げなかったというベルちゃん。

ベルちゃんはこの水泳教室で何度も泳ぎに挑戦し、ついにバタバタと足で水をかいて「立ち泳ぎ」のようなフォームでしっかり前に進んで泳げるようになったといいます。練習の成果が実ったのは良かったのですが、1つ気になる点があったそうで...。

泳げるようにはなったけど「目が…」

向こう岸から飼い主さんのもとへ泳いで渡ろうとするベルちゃんを見ると、これ以上開かないぐらいに目をガバッと見開き、大きく前足を上下にバタバタ動かして必死に泳いで来たと言います。

顔に水がかからないように、頭が沈んでしまわないように、なんとかして渡り切ろうとする一生懸命さが伝わってきたそうですが、それと同時に目玉が落ちてしまいそうなぐらいに緊張した顔を見て、思わず心配になってしまったといいます。

ちなみに泳ぎの得意なルークくんは余裕そうにスーッとベルちゃんの周りを一緒に泳ぎながら、ベルちゃんが溺れていないか様子を見ていたようで仲良しな2匹の関係性も垣間見える光景となっていたそうです。

「クイックターン」も習得したベルちゃん

なんとか泳げるようになったベルちゃんですが、ただ真っ直ぐにバタ足で進むだけでなくもう一つ技を覚えたそう。

プールに入水して向こう岸の飼い主さんの方を目指しますが、１メートルほど泳いだところでくるっと回ってプールから出る、「クイックターン」を披露してくれたそう。無理せずに安全に水遊びを楽しむには、潔い諦めが大事な場面もあるようですね（笑）。

スマートにスイスイ泳いでいくルークくんと必死すぎるベルちゃんの水泳動画には、「ルークも見守り隊、ちゃんとやってて偉いですね」「お目々が落ちそう」と、2匹のそれぞれの頑張りを讃えるようなコメントが寄せられていました。

写真・動画提供：Instagramアカウント「katsukatsu0708」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。