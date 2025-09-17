◆第２７回阪神ジャンプＳ・ＪＧ３（９月２０日、阪神競馬場・障害芝３１４０メートル）追い切り＝９月１７日、栗東トレセン

障害重賞５勝のジューンベロシティ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父ロードカナロア）は高田潤騎手を背に、ＣＷコースを単走。ゆったりとした脚さばきでスムーズに加速し、６ハロン８５秒０―１１秒８でしまい鋭く伸びた。武英調教師は「体調を一番に考えての調整。いつも通りの動きですね。夏の暑い時にしっかりと休養できて、精神的にも落ち着いています」とうなずいた。

前走の東京ジャンプＳは早め先頭から危なげなく押し切って、同一重賞３連覇という大記録を達成した。トレーナーは「前走は中山グランドジャンプの疲れが残ったなかでの競馬で、不安の多いレースでした。それでも勝ってくれたし、そのあたりはすごい馬ですね」と改めて能力をたたえた。

２０２３年の当レースを勝っており、隔年Ｖの期待もかかる。「この距離では負けたくないですね。前回、阪神で負けた時（阪神スプリングジャンプ）は３９００メートルでした。距離の壁がある馬ですが、この距離なら、という気持ち」と指揮官。６つ目のタイトル奪取へ気合十分だ。