■MLB ドジャース 6ー9 フィリーズ（日本時間17日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのフィリーズ戦に“1番・投手兼DH”の二刀流で出場。2点を追う8回の第4打席に、3試合ぶりの50号ソロを放ち、MLB史上6人目となる2年連続50本塁打の快挙を達成した。さらに初回に三振を奪いシーズン50奪三振に到達した大谷は、MLB初となる50本塁打＆50奪三振の「50−50」を成し遂げた。

本塁打リーグトップ（53本）のK.シュワーバー（32、フィリーズ）の目の前で豪快弾を放ち、逆転本塁打王へ“3本差”に迫った。

前日16日、目の前でシュワーバーに53号を放たれ、フィリーズに地区優勝まで決められた大谷。この日は今季13度目の“二刀流”で登板、1回、そのシュワーバーとの直接対決はカウント2-2から見逃し三振を奪い、今季50奪三振に到達した。

快投を続けた大谷は5回ノーヒット、5Kで降板し、今季54奪三振に到達。だが救援陣が直後の6回に6失点と“崩壊”し、大谷の2勝目は消滅。だが8回の第4打席は、D.ロバートソンを相手に甘く入ってきた2球目のカットボールを逃さずに強振すると、鬱憤をはらすかのように、打球は軽々とライトスタンドへ。本人も“確信”の131mの特大弾となり、史上6人目となる2年連続50本塁打の大台をマーク。本拠地はメモリアルアーチに大歓声に包まれた。

大谷は151試合目で50号に到達。チームの優勝争いが激しくなる中、単独トップ再浮上を目指し、残り11試合で3年連続のリーグ本塁打王を狙う。

【MLB2年連続50号】

ベーブ・ルース（ヤンキース）1920〜21年、27〜28年

ケン・グリフィー・ジュニア（マリナーズ）97〜98年

マーク・マグワイア（アスレチックス・カージナルス）96〜99年

サミー・ソーサ（カブス）98〜2001年

アレックス・ロドリゲス（レンジャース）01〜02年

大谷翔平（ドジャース）24〜25年