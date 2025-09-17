空港ラウンジは家族でも「家族カード」がないと入れない？1枚で複数人入れないなら「ゴールドカード」入会は無駄？

空港ラウンジが無料で使えるクレジットカードがあれば、同伴者も無料になる？

クレジットカードのゴールドカード会員など、特別会員が空港の専用ラウンジを利用できるサービス「カードラウンジ」は、多くの場合カード名義人本人の入室が無料で、同伴者は有料です。

一方、アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社はカードの種類によっては「対象空港のラウンジで同伴者一人まで無料」と案内しています。つまり、家族カードがなくても1枚のカードで2人まで入れる場合があるということです。ただし、すべての空港で利用できるわけではなく、各カードが対象としている空港ラウンジに限られます。



家族カードはお得？ 子ども料金・利用回数・年会費で「どっちが得か」を判断

同伴が有料の場合の相場として、羽田「POWER LOUNGE」で大人1320円、4～12歳660円（0～3歳無料）が一つの目安です。

では、JCBゴールド（原則同伴有料）で3人家族（大人2＋子ども（4～12歳）1）の場合を考えます。家族カードがないと、同伴大人1320円＋子ども660円＝1980円／回となります。JCBゴールドの家族カードは1名永年無料・2枚目以降1100円／年なので、2枚目を作っても1回の利用で元が取れる計算です。

逆に、同伴1名無料のカードを持っているなら、大人2名まではカード1枚で無料です。子どもだけ660円／回を払えばよく、家族カードをラウンジ目的だけで増やす必要は薄いケースもあります。



カード会社のラウンジ同伴ルール比較

空港ラウンジの同伴ルールは、カード会社やカードの種類によって異なります。例として表1が挙げられます。

表1

カード 同伴ルール JCBゴールド 同伴は有料 アメリカン・エキスプレス・ゴールド 対象ラウンジで同伴1名無料 三井住友カード・ゴールド 同伴者は有料。家族カードがあれば無料

※筆者作成

家族カードを作る際の追加料金は表2のとおりです。

表2 家族カードの料金

カード 家族カード追加料金 JCBゴールド 家族カード1名永年無料2枚目以降1100円 アメリカン・エキスプレス・ゴールド 家族カード1枚目無料2枚目以降1万3200円 三井住友カード・ゴールド 何人でも無料

※筆者作成

同じクレジットカード会社でも複数の種類があり、カードごとに年会費やラウンジの利用条件、家族カードの料金が異なります。



まとめ

空港ラウンジを家族で使いたい場合は、次の3つを確認しましょう。

1：自分のカードに「ラウンジ同伴1名無料」の特典があるか公式で確認

2：使用する空港のラウンジが無料対象かチェック

3：年会費と利用回数で損益分岐を計算

家族の人数や旅の頻度に合わせて「家族カードを足す」「同伴無料カードを活用する」「必要なときだけ都度払い」を使い分ければ、ゴールドカードの入会や維持費が無駄にならず、家族旅行の待ち時間を快適にムダなく過ごせるはずです。



執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー