「将来は専業主婦になりたい」割合は減っている？ 家事時間は「夫15分・妻4時間51分」…専業主婦世帯の“平均年収”も解説

専業主婦世帯の平均年収は700万円超

総務省統計局が公表している「家計調査報告（貯蓄・負債編）2024年」によると、夫のみが働いている世帯の平均年収は714万円です。内訳としては、夫婦2人の世帯では661万円、加えて子ども1人の世帯では727万円、子ども2人世帯では773万円となっています。

この金額を多いと捉えるか少ないと捉えるかは、人によって異なりますが、国税庁が公開する「令和5年分 民間給与実態統計調査」を確認すると日本人の一般的な給与所得者の平均年収は460万円です。

つまり、データで見れば専業主婦世帯の年収は高い傾向にあることが分かるでしょう。

ちなみに、同調査によると年収700万円以上の男性の割合は24％程度です。男性の4人に1人程度が専業主婦世帯の平均年収並みかそれ以上に稼いでいます。



専業主婦世帯は家事や育児をどれくらい分担できている？

では、専業主婦世帯はどれくらい家事や育児を分担しているのでしょうか？

総務省が公開した「令和3年社会生活基本調査」によると、専業主婦世帯における1週間の家事時間は、夫が17分、妻が4時間51分という結果となっています。また、育児時間は夫が25分、妻が1時間55分という結果でした。

共働き世帯では、妻の家事時間は3時間15分、育児時間は1時間4分です。

これらのデータを見ても分かるように、専業主婦世帯は共働き世帯よりも妻が家事や育児をする時間が多くなる傾向があります。

もちろん、これらはあくまで目安であり、各家庭の状況にもよりますが、家事や育児の負担は妻のほうが大きいと認識しておくといいかもしれません。



実際に専業主婦になりたい人の割合は？

専業主婦世帯だと妻の家事や育児の負担が大きくなる可能性があることが分かりましたが、実際に専業主婦になりたい人はどれくらいいるのでしょうか？

博報堂生活総合研究所が行った「生活定点」調査によると、専業主婦になりたい女性の割合は、2024年は20％でした。過去の調査を見ると、2022年が24.2％、2020年が28.1％と、年々専業主婦になりたい女性は減っていることが分かります。

この数値の減少の原因が、昨今の物価高なのか、自分のスキルで働きたいと考える女性が増えたことなのか、はたまたほかの原因なのかは分かりません。しかし、いずれにしてもこのままいけば専業主婦になりたいと考える女性は2割を下回ると考えられます。



まとめ

将来専業主婦になりたいと考える人は、減少していることが分かりました。しかし、それでも専業主婦になりたい人もいるでしょう。

そのような人は、本記事で紹介した家事、育児の負担といった部分もぜひ確認してみてください。また、将来専業主婦になるには世帯年収700万円超が1つの目安になります。

ただし、専業主婦世帯になることは十分可能ですが、年収や生活スタイルなど検討しなければならない要素もいくつかあると理解しておいたほうがよいでしょう。



出典

総務省統計局 家計調査（貯蓄・負債編）2024年 詳細結果表

国税庁 令和5年分 民間給与実態統計調査－調査結果報告－

総務省統計局 令和3年社会生活基本調査 生活時間に関する結果表

博報堂生活総合研究所 生活定点調査 専業主婦になりたい [女性のみ]

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー