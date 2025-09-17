「ファッションドリーマー」オンラインモードが2026年3月17日11時に終了
マーベラスは、Nintendo Switch用ファッション＆コミュニケーション「ファッションドリーマー」において、オンラインモードの提供を、2026年3月17日11時をもって終了することを明らかにした。なお、オンラインモード終了後も、引き続きソロプレイモードを楽しめる。
オンラインモード終了にともない調整が行なわれる。調整の反映には、終了日時以降にゲームタイトルより、「オンラインモード」を1度選択する必要がある。
オンラインモード終了にともなう調整について
クリエイティブキーの配布
オンラインモードでルカットによるアイテムの配布ができなくなることを鑑み、全てのユーザーに「クリエイティブキー 13,000個」が配布される。
※上記のクリエイティブキーと、ゲーム内で獲得できるクリエイティブキーを合わせると、全ての通常型紙がアンロックできます。
※上記に伴い、毎月のクリエイティブキーの配布は2025年9月をもって終了いたします。
Eポイント獲得量の調整
現在、ソロプレイモードよりもオンラインモードでEポイントが獲得しやすい状況となっている。こちらを調整するため、ソロプレイモードのイヴログにて、獲得いいね数の30倍のEポイントを受け取ることができるよう変更される。
ミューズパーツ追加
期間限定フェアで配布していたミューズパーツを、全てのプレーヤーに解放。
・ヘアスタイル×7点
・アイカラー×5点
・目のハイライト×2点
フォトポーズの追加
期間限定フェアで配布していたフォトポーズを、全てのプレーヤーに解放。
・バレエ
・蝶の構え
・背中見せ
・チュッ♪
・マリオネット
・アドベンチャー
・いないいないばぁ！
・クロス
・あっかんべー
・ギャル
・DANCE！
・ごあいさつ1
・ごあいさつ2
フォトフレームの追加
期間限定フェアで配布していたフォトフレームを、全てのプレーヤーに解放。
・コクーンHOPE 8点
・コクーンACT 10点
・コクーンFUN 12点
・コクーンLOVE 12点
家具、かべ、ゆかの追加
期間限定フェアで配布していた家具・かべ・ゆかを、全てのプレーヤーに解放。
・家具×14点
・かべ×7点
・ゆか×7点
上記の調整は、終了時刻後に初めてタイトルより「オンラインモード」を選択した際に反映される。反映にはインターネットに接続している必要がある。
終了時刻後、1度も「オンラインモード」を選択せずにソロプレイモードをプレイしている場合、上記の調整は反映されない。またオンラインモード終了以前に適用していないパッチ・更新などがあった場合、上記のアイテムに加えて別のアイテムも追加される場合がある。それぞれ、オプション＞お知らせより過去のお知らせを確認してほしい。
※追加の可能性がある箇所
-ガチャ
-フォトアイテム自動販売機
-通常型紙
-ミューズパーツ
-家具、ゆか、かべ
(C)2023 Marvelous Inc.