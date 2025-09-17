9月17日 発表 【「ファッションドリーマー」オンラインモード終了】 終了予定日時：2026年3月17日11時

マーベラスは、Nintendo Switch用ファッション＆コミュニケーション「ファッションドリーマー」において、オンラインモードの提供を、2026年3月17日11時をもって終了することを明らかにした。なお、オンラインモード終了後も、引き続きソロプレイモードを楽しめる。

オンラインモード終了にともない調整が行なわれる。調整の反映には、終了日時以降にゲームタイトルより、「オンラインモード」を1度選択する必要がある。

オンラインモード終了にともなう調整について

クリエイティブキーの配布

オンラインモードでルカットによるアイテムの配布ができなくなることを鑑み、全てのユーザーに「クリエイティブキー 13,000個」が配布される。

※上記のクリエイティブキーと、ゲーム内で獲得できるクリエイティブキーを合わせると、全ての通常型紙がアンロックできます。

※上記に伴い、毎月のクリエイティブキーの配布は2025年9月をもって終了いたします。

Eポイント獲得量の調整

現在、ソロプレイモードよりもオンラインモードでEポイントが獲得しやすい状況となっている。こちらを調整するため、ソロプレイモードのイヴログにて、獲得いいね数の30倍のEポイントを受け取ることができるよう変更される。

ミューズパーツ追加

期間限定フェアで配布していたミューズパーツを、全てのプレーヤーに解放。

・ヘアスタイル×7点

・アイカラー×5点

・目のハイライト×2点

フォトポーズの追加

期間限定フェアで配布していたフォトポーズを、全てのプレーヤーに解放。

・バレエ

・蝶の構え

・背中見せ

・チュッ♪

・マリオネット

・アドベンチャー

・いないいないばぁ！

・クロス

・あっかんべー

・ギャル

・DANCE！

・ごあいさつ1

・ごあいさつ2

フォトフレームの追加

期間限定フェアで配布していたフォトフレームを、全てのプレーヤーに解放。

・コクーンHOPE 8点

・コクーンACT 10点

・コクーンFUN 12点

・コクーンLOVE 12点

家具、かべ、ゆかの追加

期間限定フェアで配布していた家具・かべ・ゆかを、全てのプレーヤーに解放。

・家具×14点

・かべ×7点

・ゆか×7点

上記の調整は、終了時刻後に初めてタイトルより「オンラインモード」を選択した際に反映される。反映にはインターネットに接続している必要がある。

終了時刻後、1度も「オンラインモード」を選択せずにソロプレイモードをプレイしている場合、上記の調整は反映されない。またオンラインモード終了以前に適用していないパッチ・更新などがあった場合、上記のアイテムに加えて別のアイテムも追加される場合がある。それぞれ、オプション＞お知らせより過去のお知らせを確認してほしい。

※追加の可能性がある箇所

-ガチャ

-フォトアイテム自動販売機

-通常型紙

-ミューズパーツ

-家具、ゆか、かべ

(C)2023 Marvelous Inc.