ATEEZ、本日（17日）新AL『Ashes to Light』リリース！日本の人気ラジオ番組出演も予告

ATEEZが日本を熱く盛り上げる。

【写真】ソンファ、夜のプールで輝く"彫刻腹筋"

ATEEZは9月17日午前0時、日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』をリリースした。

『Ashes to Light』は、2021年リリースの『Into the A to Z』以来、約4年6か月ぶりに日本でリリースするフルアルバムで、発表時から世界中のファンの注目を集めてきた。

タイトル曲『Ash』は、アルバム名に込められた「困難からの新たな希望」というメッセージを力強く描き出した楽曲だ。幻想的な質感とダイナミックなビートが融合したサウンドに、一層進化したボーカルと華麗なラップが加わり、強烈なインパクトを残す。

音源と同時に公開された『Ash』のMVも、アルバム名の意味を象徴する多彩なシーンで構成され、ATEEZが描き出す灰色の幻想的な世界観を堪能できる。メンバーの成熟したビジュアルと、妖艶かつ圧倒的なパフォーマンスも盛り込まれ、日本のファンから熱い反応を呼んでいる。

（写真＝KQエンターテインメント）ATEEZ

アルバムには、新曲5曲『12 Midnight』『Tippy Toes』『FACE』『Crescendo』に加え、既発曲『NOT OKAY』『Days』『Birthday』『Forevermore』まで全9曲が収録された。

また、本日（17日）午後には東京で『Ashes to Light』発売記念ショーケースを開催し、ファンと直接交流する。さらに0時にはユンホがニッポン放送『JO1のオールナイトニッポンX(クロス)』出演し、18日にはホンジュンとヨサンが J-WAVE『STEP ONE』、サンがTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK!』に出演するなど、多彩なラジオ出演も予定されている。

ATEEZは、9月13日〜15日までの3日間、さいたまスーパーアリーナで開催されたワールドツアー「IN YOUR FANTASY」を成功裏に終えた。同公演では新曲『Ash』をサプライズで初披露し、爆発的な反応を呼んだ。彼らは続く9月20日・21日の名古屋公演、10月22日・23日の神戸公演でも“HOT”なステージを繰り広げ、勢いをさらに加速させる予定だ。

なお、ATEEZの日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』は、各種音楽配信サイトで配信中だ。

（記事提供＝OSEN）