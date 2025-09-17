高橋愛、夫・あべこうじとの街中ショット公開「ラブラブで尊い」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/09/17】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が9月16日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いタレントのあべこうじとの街中ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】高橋愛、芸人夫とのラブラブ街中ショット
14日に誕生日を迎えた高橋は「また、誕生日くれた」とつづり、あべとのツーショットを公開。人気マンガ『ONE PIECE』のキャラクター・ニカのフィギュアを持ち、あべの隣で嬉しそうな表情を見せている。
この投稿に、ファンからは「ラブラブで尊い」「可愛すぎる」「微笑ましい」「仲良しで憧れる」「素敵な夫婦」「幸せそう」といったコメントが寄せられている。
高橋とあべは2014年に結婚を発表した。（modelpress編集部）
