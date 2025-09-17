“忘れられない告白”ある？ 倉科カナ「切り込んできますねえ（笑）」
女優の倉科カナ（37歳）が、9月13日に放送されたトーク番組「わたしの日々が、言葉になるまで」（NHK Eテレ）に出演。忘れられない告白があるか聞かれ、「切り込んできますねえ（笑）」と笑った。
番組で「告白の言葉」について取り上げることとなり、劇団ひとりが倉科カナに「倉科さん、忘れられない告白ありますか？」と質問し、倉科は笑いながら「切り込んできますねえ（笑）」と返す。
倉科は今年、NHKで放送されたドラマ「TRUE COLORS」で、イタリアのトスカーナにある葡萄畑で「お前が天使に見える」と告白されたシーンが「何か、ロマンチックだなと思いました」と仕事での告白を話す。
劇団ひとりが「ああ〜……現実にはないんですか？」と深掘りしようとすると、倉科は「何を言ってるんですか！何を電波に乗せてる」と素早いツッコミで返し、スタジオからは「ツッコミ早かったなあ」「ガード堅い」という声が上がった。
